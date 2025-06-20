россия готовит новые роевые атаки и информационное давление – ЦПД

Россия планирует продолжать террор украинских городов с помощью роевых атак дронов и сопровождать это информационной кампанией по нескольким направлениям.

Об этом сообщает УНН по ссылке на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенанта Андрея Коваленко.

Детали

По словам Коваленко, враг не прекратит воздушный террор.

Россия планирует продолжать террор украинских городов роевыми атаками дронов - заявил он.

В то же время агрессор готовит информационные нарративы, которые будет подавать различным аудиториям.

Параллельно информационно будет качать две кампании: на международную аудиторию будут распространять нарратив, что именно Россия открыта к переговорам и вынуждена воевать, потому что Украина якобы хочет, а на внутреннюю украинскую сегментированно будут распространять тезисы, что Украина якобы не способна защититься и Россия способна разрушить все - сообщил Коваленко.

По его словам, цель таких информационных воздействий – спровоцировать в украинском обществе уныние и склонить его к капитуляции.

Требуя от общества капитуляции, враг пытается сломать моральный тыл - подчеркнул чиновник.

Коваленко подчеркнул, что Украина готовится к противодействию как военным, так и информационным угрозам.

Это давление нужно будет выдержать, военные решения против роевых атак врага готовятся. Информационное противодействие – также - отметил он.

В то же время руководитель ЦПД подчеркнул важность понимания тактики противника.

Но тактику врага надо знать, чтобы понимать цели - пояснил Коваленко.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко также заметил, что кремль стремится продолжить войну и верит в возможность психологического слома украинцев.

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