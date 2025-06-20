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россия готовит новые роевые атаки и информационное давление – ЦПД

Киев • УНН

 • 730 просмотра

Россия планирует продолжать террор украинских городов роевыми атаками дронов и сопровождать это информационной кампанией. Враг намерен распространять нарративы об открытости к переговорам для международной аудитории и о неспособности Украины защититься для внутренней.

россия готовит новые роевые атаки и информационное давление – ЦПД

Россия планирует продолжать террор украинских городов с помощью роевых атак дронов и сопровождать это информационной кампанией по нескольким направлениям.

Об этом сообщает УНН по ссылке на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенанта Андрея Коваленко.

Детали

По словам Коваленко, враг не прекратит воздушный террор.

Россия планирует продолжать террор украинских городов роевыми атаками дронов

- заявил он. 

В то же время агрессор готовит информационные нарративы, которые будет подавать различным аудиториям.

Параллельно информационно будет качать две кампании: на международную аудиторию будут распространять нарратив, что именно Россия открыта к переговорам и вынуждена воевать, потому что Украина якобы хочет, а на внутреннюю украинскую сегментированно будут распространять тезисы, что Украина якобы не способна защититься и Россия способна разрушить все

- сообщил Коваленко.

По его словам, цель таких информационных воздействий – спровоцировать в украинском обществе уныние и склонить его к капитуляции.

Требуя от общества капитуляции, враг пытается сломать моральный тыл

- подчеркнул чиновник. 

Коваленко подчеркнул, что Украина готовится к противодействию как военным, так и информационным угрозам.

Это давление нужно будет выдержать, военные решения против роевых атак врага готовятся. Информационное противодействие – также

- отметил он.

В то же время руководитель ЦПД подчеркнул важность понимания тактики противника.

Но тактику врага надо знать, чтобы понимать цели

- пояснил Коваленко.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко также заметил, что кремль стремится продолжить войну и верит в возможность психологического слома украинцев. 

Россия срывает обмен пленными и дискредитирует Украину в инфополе – ЦПД08.06.25, 23:16 • 4448 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Война
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