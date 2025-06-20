россия готовит новые роевые атаки и информационное давление – ЦПД
Киев • УНН
Россия планирует продолжать террор украинских городов роевыми атаками дронов и сопровождать это информационной кампанией. Враг намерен распространять нарративы об открытости к переговорам для международной аудитории и о неспособности Украины защититься для внутренней.
Россия планирует продолжать террор украинских городов с помощью роевых атак дронов и сопровождать это информационной кампанией по нескольким направлениям.
Об этом сообщает УНН по ссылке на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенанта Андрея Коваленко.
Детали
По словам Коваленко, враг не прекратит воздушный террор.
Россия планирует продолжать террор украинских городов роевыми атаками дронов
В то же время агрессор готовит информационные нарративы, которые будет подавать различным аудиториям.
Параллельно информационно будет качать две кампании: на международную аудиторию будут распространять нарратив, что именно Россия открыта к переговорам и вынуждена воевать, потому что Украина якобы хочет, а на внутреннюю украинскую сегментированно будут распространять тезисы, что Украина якобы не способна защититься и Россия способна разрушить все
По его словам, цель таких информационных воздействий – спровоцировать в украинском обществе уныние и склонить его к капитуляции.
Требуя от общества капитуляции, враг пытается сломать моральный тыл
Коваленко подчеркнул, что Украина готовится к противодействию как военным, так и информационным угрозам.
Это давление нужно будет выдержать, военные решения против роевых атак врага готовятся. Информационное противодействие – также
В то же время руководитель ЦПД подчеркнул важность понимания тактики противника.
Но тактику врага надо знать, чтобы понимать цели
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко также заметил, что кремль стремится продолжить войну и верит в возможность психологического слома украинцев.
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