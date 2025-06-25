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Чи дійсно в Україні хочуть заборонити виїзд за кордон жінкам віком від 18 до 27 років? У ЦПД розвінчали російський фейк

Київ • УНН

 • 624 перегляди

Центр протидії дезінформації спростував фейк про нібито заборону виїзду жінкам 18-27 років. Відео з "пропозицією" Ольги Стефанішиної виявилося діпфейком, створеним ШІ.

Чи дійсно в Україні хочуть заборонити виїзд за кордон жінкам віком від 18 до 27 років? У ЦПД розвінчали російський фейк

Центр протидії дезінформації спростував фейк про те, що віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запропонувала законодавчо заборонити виїзд за кордон жінкам віком від 18 до 27 років, а Верховна Рада буцімто підтримала цю ініціативу. Про це повідомляє ЦПД в Telegram, передає УНН.

Російські Telegram-канали поширюють дезінформацію, нібито віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запропонувала законодавчо заборонити виїзд за кордон жінкам віком від 18 до 27 років, а Верховна Рада буцімто підтримала цю ініціативу. Насправді Ольга Стефанішина не робила такої заяви. Поширюване росіянами відео є фейком - воно згенероване штучним інтелектом із використанням технології deepfake, що підтвердила сама віцепрем’єр-міністерка 

- заявили в ЦПД.

Також повідомляється, що на розгляді парламенту немає жодних законодавчих ініціатив, які б передбачали заборону виїзду жінок за межі України.

У ЦПД також зазначили, що мета подібних вкидів - дискредитація представників уряду та поширення панічних настроїв в українському суспільстві.

Нагадаємо

ЦПД спростував інформацію про нібито ухвалену постанову Верховної Ради щодо одноразових виплат громадянам, які залишилися в Україні після 24 лютого 2022 року.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Верховна Рада України
Стефанішина Ольга Віталіївна
Україна
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