Действительно ли в Украине хотят запретить выезд за границу женщинам в возрасте от 18 до 27 лет? В ЦПД развенчали российский фейк
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации опроверг фейк о якобы запрете выезда женщинам 18-27 лет. Видео с "предложением" Ольги Стефанишиной оказалось дипфейком, созданным ИИ.
Центр противодействия дезинформации опроверг фейк о том, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина предложила законодательно запретить выезд за границу женщинам в возрасте от 18 до 27 лет, а Верховная Рада якобы поддержала эту инициативу. Об этом сообщает ЦПД в Telegram, передает УНН.
Российские Telegram-каналы распространяют дезинформацию, якобы вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина предложила законодательно запретить выезд за границу женщинам в возрасте от 18 до 27 лет, а Верховная Рада якобы поддержала эту инициативу. На самом деле Ольга Стефанишина не делала такого заявления. Распространяемое россиянами видео является фейком - оно сгенерировано искусственным интеллектом с использованием технологии deepfake, что подтвердила сама вице-премьер-министр
Также сообщается, что на рассмотрении парламента нет никаких законодательных инициатив, которые бы предусматривали запрет выезда женщин за пределы Украины.
В ЦПД также отметили, что цель подобных вбросов - дискредитация представителей правительства и распространение панических настроений в украинском обществе.
Напомним
ЦПД опроверг информацию о якобы принятом постановлении Верховной Рады об одноразовых выплатах гражданам, которые остались в Украине после 24 февраля 2022 года.