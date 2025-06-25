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Действительно ли в Украине хотят запретить выезд за границу женщинам в возрасте от 18 до 27 лет? В ЦПД развенчали российский фейк

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Центр противодействия дезинформации опроверг фейк о якобы запрете выезда женщинам 18-27 лет. Видео с "предложением" Ольги Стефанишиной оказалось дипфейком, созданным ИИ.

Действительно ли в Украине хотят запретить выезд за границу женщинам в возрасте от 18 до 27 лет? В ЦПД развенчали российский фейк

Центр противодействия дезинформации опроверг фейк о том, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина предложила законодательно запретить выезд за границу женщинам в возрасте от 18 до 27 лет, а Верховная Рада якобы поддержала эту инициативу. Об этом сообщает ЦПД в Telegram, передает УНН.

Российские Telegram-каналы распространяют дезинформацию, якобы вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина предложила законодательно запретить выезд за границу женщинам в возрасте от 18 до 27 лет, а Верховная Рада якобы поддержала эту инициативу. На самом деле Ольга Стефанишина не делала такого заявления. Распространяемое россиянами видео является фейком - оно сгенерировано искусственным интеллектом с использованием технологии deepfake, что подтвердила сама вице-премьер-министр 

- заявили в ЦПД.

Также сообщается, что на рассмотрении парламента нет никаких законодательных инициатив, которые бы предусматривали запрет выезда женщин за пределы Украины.

В ЦПД также отметили, что цель подобных вбросов - дискредитация представителей правительства и распространение панических настроений в украинском обществе.

Напомним

ЦПД опроверг информацию о якобы принятом постановлении Верховной Рады об одноразовых выплатах гражданам, которые остались в Украине после 24 февраля 2022 года.

Павел Башинский

Павел Башинский

Обществополитика
Верховная Рада
Ольга Стефанишина
Украина
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