Центр протидії дезінформації спростував фейк про виплати тим, хто не виїжджав з України

ЦПД спростував інформацію про нібито ухвалену постанову Верховної Ради щодо одноразових виплат громадянам, які залишилися в Україні після 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації.

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У ЦПД наголосили, що повідомлення про так звані виплати є цілковитим фейком.

Інформація про виплату в розмірі 24 тисячі гривень тим, хто не виїжджав з України після 24 лютого 2022 року – фейк - йдеться в повідомленні.

За даними Центру, у TikTok масово публікуються ролики, в яких ідеться про постанову під номером 4425, якою нібито передбачено такі виплати.

У TikTok поширюються відео про нібито ухвалену Верховною Радою "постанову 4425" про виплати тим громадянам, які не залишали територію України після 24 лютого 2022 року - зазначають у ЦПД.

Згідно з поширеною дезінформацією, програма виплат начебто реалізується через "єПідтримку", а гроші можна отримати через застосунок "Дія".

Програму начебто реалізують через 'єПідтримку', виплати - у застосунку 'Дія'. Щоб отримати детальнішу інструкцію - користувачів закликають перейти за посиланням у 'шапці профілю' - уточнили у Центрі.

Насправді ж така постанова на сайті Верховної Ради відсутня.

На сайті ВРУ відсутня постанова про виплату 24 тис. грн одноразової допомоги українцям, які залишилися в Україні після початку повномасштабного вторгнення - наголосили у ЦПД.

Також підкреслюється, що шахраї сфальсифікували зовнішній вигляд парламентського сайту, аби надати вигляду достовірності своїм відео.

Автори відео навмисно підробили дизайн сайту Верховної Ради для більшої правдоподібності свого фейку. А посилання, на яке закликають перейти, веде на анонімні TG-канали - попередили у Центрі.

У Центр протидії дезінформації резюмували, що справжньою метою таких вкидів є збільшення охоплення і підписників у соціальних мережах.

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