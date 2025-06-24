Центр протидії дезінформації спростував фейк про виплати тим, хто не виїжджав з України
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації спростував фейк про виплати 24 тисячі гривень громадянам, які не виїжджали з України після 24 лютого 2022 року. Шахраї поширюють дезінформацію через TikTok, використовуючи підроблений дизайн сайту Верховної Ради та закликаючи переходити за сумнівними посиланнями.
ЦПД спростував інформацію про нібито ухвалену постанову Верховної Ради щодо одноразових виплат громадянам, які залишилися в Україні після 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації.
Деталі
У ЦПД наголосили, що повідомлення про так звані виплати є цілковитим фейком.
Інформація про виплату в розмірі 24 тисячі гривень тим, хто не виїжджав з України після 24 лютого 2022 року – фейк
За даними Центру, у TikTok масово публікуються ролики, в яких ідеться про постанову під номером 4425, якою нібито передбачено такі виплати.
У TikTok поширюються відео про нібито ухвалену Верховною Радою "постанову 4425" про виплати тим громадянам, які не залишали територію України після 24 лютого 2022 року
Згідно з поширеною дезінформацією, програма виплат начебто реалізується через "єПідтримку", а гроші можна отримати через застосунок "Дія".
Програму начебто реалізують через 'єПідтримку', виплати - у застосунку 'Дія'. Щоб отримати детальнішу інструкцію - користувачів закликають перейти за посиланням у 'шапці профілю'
Насправді ж така постанова на сайті Верховної Ради відсутня.
На сайті ВРУ відсутня постанова про виплату 24 тис. грн одноразової допомоги українцям, які залишилися в Україні після початку повномасштабного вторгнення
Також підкреслюється, що шахраї сфальсифікували зовнішній вигляд парламентського сайту, аби надати вигляду достовірності своїм відео.
Автори відео навмисно підробили дизайн сайту Верховної Ради для більшої правдоподібності свого фейку. А посилання, на яке закликають перейти, веде на анонімні TG-канали
У Центр протидії дезінформації резюмували, що справжньою метою таких вкидів є збільшення охоплення і підписників у соціальних мережах.
Виплати від ООН для українців продовжили: що треба знати20.06.25, 16:19 • 2444 перегляди