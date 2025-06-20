Виплати від ООН для українців продовжили: що треба знати

Виплати для пенсіонерів, осіб без права на пенсію, та людей з інвалідністю від програми ООН продовжено до кінця липня, повідомили у п'ятницю у Мінсоцполітики, пише УНН.

Деталі

У серпні 2023 року Мінсоцполітики, Пенсійний фонд і Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) ініціювали спільний проєкт, щоб об'єднати зусилля для надання українським громадянам грошової допомоги від міжнародних гуманітарних організацій.

Відтоді українці з найвразливіших категорій, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, мають низькі доходи та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій, мали змогу отримувати додаткову фінансову підтримку.

Повідомляємо, що ці додаткові виплати для пенсіонерів, осіб без права на пенсію, та людей з інвалідністю продовжено ще на 2 місяці - до кінця липня - зазначили у Мінсоцполітики.

Завдяки цій програмі, як повідомляється, понад 315 тисяч українців отримують близько 216 мільйонів гривень щомісяця. Загалом, з початку дії проєкту, ВПП ООН надало допомоги вразливим українцям на понад 5 млрд гривень.

Скільки можна отримати

Розмір допомоги - це різниця між пенсією (або соціальною виплатою), яку вже має людина, та 3250 грн. Тобто, якщо соціальна виплата становить, приміром, 2 700 гривень, - людина отримує від ВПП ООН ще 550 гривень додаткової допомоги.

"Отримувачам допомоги додатково нікуди звертатися не потрібно. Вона буде виплачена тим же способом, яким людина вже отримує пенсію або соціальні виплати (на банківську карту або через Укрпошту)", - наголосили в Мінсоцполітики.

Детальніше про категорії отримувачів - на сайті Мінсоцполітики.

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