Выплаты от ООН для украинцев продлили: что нужно знать

Выплаты пенсионерам, лицам, не имеющим права на пенсию, и людям с инвалидностью от программы ООН продлены до конца июля, сообщили в пятницу в Минсоцполитики, пишет УНН.

Детали

В августе 2023 года Минсоцполитики, Пенсионный фонд и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) инициировали совместный проект, чтобы объединить усилия для предоставления украинским гражданам денежной помощи от международных гуманитарных организаций.

С тех пор украинцы из наиболее уязвимых категорий, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, имеющие низкие доходы и не получающие других денежных пособий от международных организаций, имели возможность получать дополнительную финансовую поддержку.

Сообщаем, что эти дополнительные выплаты для пенсионеров, лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью продлены еще на 2 месяца - до конца июля - отметили в Минсоцполитики.

Благодаря этой программе, как сообщается, более 315 тысяч украинцев получают около 216 миллионов гривен ежемесячно. В целом, с начала действия проекта, ВПП ООН предоставила помощь уязвимым украинцам на сумму более 5 млрд гривен.

Сколько можно получить

Размер помощи - это разница между пенсией (или социальной выплатой), которую уже получает человек, и 3250 грн. То есть, если социальная выплата составляет, к примеру, 2 700 гривен, - человек получает от ВПП ООН еще 550 гривен дополнительной помощи.

"Получателям помощи дополнительно никуда обращаться не нужно. Она будет выплачена тем же способом, каким человек уже получает пенсию или социальные выплаты (на банковскую карту или через Укрпочту)", - подчеркнули в Минсоцполитики.

Подробнее о категориях получателей - на сайте Минсоцполитики.

Правительство согласовало механизм выплаты дополнительной денежной помощи пенсионерам за счет средств ООН