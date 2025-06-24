Центр противодействия дезинформации опроверг фейк о выплатах тем, кто не выезжал из Украины
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации опроверг фейк о выплатах 24 тысяч гривен гражданам, которые не выезжали из Украины после 24 февраля 2022 года. Мошенники распространяют дезинформацию через TikTok, используя поддельный дизайн сайта Верховной Рады и призывая переходить по сомнительным ссылкам.
ЦПД опроверг информацию о якобы принятом постановлении Верховной Рады относительно одноразовых выплат гражданам, оставшимся в Украине после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.
Детали
В ЦПД подчеркнули, что сообщения о так называемых выплатах являются полным фейком.
Информация о выплате в размере 24 тысяч гривен тем, кто не выезжал из Украины после 24 февраля 2022 года – фейк
По данным Центра, в TikTok массово публикуются ролики, в которых говорится о постановлении под номером 4425, которым якобы предусмотрены такие выплаты.
В TikTok распространяются видео о якобы принятом Верховной Радой "постановлении 4425" о выплатах тем гражданам, которые не покидали территорию Украины после 24 февраля 2022 года
Согласно распространенной дезинформации, программа выплат якобы реализуется через "єПідтримку", а деньги можно получить через приложение "Дія".
Программу якобы реализуют через 'єПідтримку', выплаты - в приложении 'Дія'. Чтобы получить более подробную инструкцию - пользователей призывают перейти по ссылке в 'шапке профиля'
На самом же деле такое постановление на сайте Верховной Рады отсутствует.
На сайте ВРУ отсутствует постановление о выплате 24 тыс. грн одноразовой помощи украинцам, оставшимся в Украине после начала полномасштабного вторжения
Также подчеркивается, что мошенники сфальсифицировали внешний вид парламентского сайта, чтобы придать вид достоверности своим видео.
Авторы видео намеренно подделали дизайн сайта Верховной Рады для большей правдоподобности своего фейка. А ссылка, на которую призывают перейти, ведет на анонимные TG-каналы
В Центре противодействия дезинформации резюмировали, что настоящей целью таких вбросов является увеличение охвата и подписчиков в социальных сетях.
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