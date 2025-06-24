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Центр противодействия дезинформации опроверг фейк о выплатах тем, кто не выезжал из Украины

Киев • УНН

 • 1062 просмотра

Центр противодействия дезинформации опроверг фейк о выплатах 24 тысяч гривен гражданам, которые не выезжали из Украины после 24 февраля 2022 года. Мошенники распространяют дезинформацию через TikTok, используя поддельный дизайн сайта Верховной Рады и призывая переходить по сомнительным ссылкам.

Центр противодействия дезинформации опроверг фейк о выплатах тем, кто не выезжал из Украины

ЦПД опроверг информацию о якобы принятом постановлении Верховной Рады относительно одноразовых выплат гражданам, оставшимся в Украине после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.

Детали

В ЦПД подчеркнули, что сообщения о так называемых выплатах являются полным фейком.

Информация о выплате в размере 24 тысяч гривен тем, кто не выезжал из Украины после 24 февраля 2022 года – фейк

- говорится в сообщении.

По данным Центра, в TikTok массово публикуются ролики, в которых говорится о постановлении под номером 4425, которым якобы предусмотрены такие выплаты.

В TikTok распространяются видео о якобы принятом Верховной Радой "постановлении 4425" о выплатах тем гражданам, которые не покидали территорию Украины после 24 февраля 2022 года

- отмечают в ЦПД.

Согласно распространенной дезинформации, программа выплат якобы реализуется через "єПідтримку", а деньги можно получить через приложение "Дія".

Программу якобы реализуют через 'єПідтримку', выплаты - в приложении 'Дія'. Чтобы получить более подробную инструкцию - пользователей призывают перейти по ссылке в 'шапке профиля'

- уточнили в Центре.

На самом же деле такое постановление на сайте Верховной Рады отсутствует.

На сайте ВРУ отсутствует постановление о выплате 24 тыс. грн одноразовой помощи украинцам, оставшимся в Украине после начала полномасштабного вторжения

- подчеркнули в ЦПД.

Также подчеркивается, что мошенники сфальсифицировали внешний вид парламентского сайта, чтобы придать вид достоверности своим видео.

Авторы видео намеренно подделали дизайн сайта Верховной Рады для большей правдоподобности своего фейка. А ссылка, на которую призывают перейти, ведет на анонимные TG-каналы

- предупредили в Центре.

В Центре противодействия дезинформации резюмировали, что настоящей целью таких вбросов является увеличение охвата и подписчиков в социальных сетях.

Выплаты от ООН для украинцев продлили: что нужно знать20.06.25, 16:19 • 2444 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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