россияне создали фейк о мародерстве, чтобы сорвать эвакуацию в Сумской области - ЦПД
Киев • УНН
российские пропагандисты распространяют фейковый скриншот сообщения главы Сумской ОВА об эвакуации из прифронтовых районов, чтобы сорвать эвакуацию. Центр противодействия дезинформации опроверг это, заявив, что враг хочет оставить людей под обстрелами.
российские пропагандисты распространяют сфальсифицированный скриншот сообщения главы Сумской ОВА об эвакуации из прифронтовых районов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в фейковом сообщении говорится о том, что якобы "из-за участившихся случаев мародерства" жителям рекомендуют во время эвакуации вывозить с собой все ценные вещи, в частности бытовую технику.
В оригинальном сообщении нет ни одного упоминания о мародерстве. В нем содержится информация о ходе эвакуации из приграничных районов и контакты штабов, которые помогают людям выехать в безопасные районы
Там подчеркивают, что подобными фейками россия пытается сорвать эвакуацию гражданского населения из опасных районов в Сумской области. Это часть целенаправленной информационной операции россии, направленной на:
- подрыв доверия к местным властям и военным;
- порождение страха за оставленное имущество;
- осложнение эвакуационных мероприятий;
- дестабилизацию тыла в приграничных районах.
"Это целенаправленная тактика врага - оставить людей под обстрелами, чтобы увеличить количество жертв среди мирного населения", - резюмировали в ЦПД.
Напомним
Центр противодействия дезинформации опроверг фейк о якобы запрете выезда женщинам 18-27 лет. Видео с "предложением" Ольги Стефанишиной оказалось дипфейком, созданным ИИ.
россия готовит новые роевые атаки и информационное давление – ЦПД20.06.25, 10:01 • 2690 просмотров