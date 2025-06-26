россияне создали фейк о мародерстве, чтобы сорвать эвакуацию в Сумской области - ЦПД

российские пропагандисты распространяют сфальсифицированный скриншот сообщения главы Сумской ОВА об эвакуации из прифронтовых районов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в фейковом сообщении говорится о том, что якобы "из-за участившихся случаев мародерства" жителям рекомендуют во время эвакуации вывозить с собой все ценные вещи, в частности бытовую технику.

В оригинальном сообщении нет ни одного упоминания о мародерстве. В нем содержится информация о ходе эвакуации из приграничных районов и контакты штабов, которые помогают людям выехать в безопасные районы - указывают в ЦПД.

Там подчеркивают, что подобными фейками россия пытается сорвать эвакуацию гражданского населения из опасных районов в Сумской области. Это часть целенаправленной информационной операции россии, направленной на:

подрыв доверия к местным властям и военным;

порождение страха за оставленное имущество;

осложнение эвакуационных мероприятий;

дестабилизацию тыла в приграничных районах.

"Это целенаправленная тактика врага - оставить людей под обстрелами, чтобы увеличить количество жертв среди мирного населения", - резюмировали в ЦПД.

Напомним

Центр противодействия дезинформации опроверг фейк о якобы запрете выезда женщинам 18-27 лет. Видео с "предложением" Ольги Стефанишиной оказалось дипфейком, созданным ИИ.

россия готовит новые роевые атаки и информационное давление – ЦПД