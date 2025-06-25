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В Україні хочуть збільшити видатки на оборону на понад 400 млрд грн: уряд схвалив законопроєкт
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В Україні хочуть збільшити видатки на оборону на понад 400 млрд грн: уряд схвалив законопроєкт
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В Україні хочуть збільшити видатки на оборону на понад 400 млрд грн: уряд схвалив законопроєкт

Київ • УНН

 • 4544 перегляди

Кабмін схвалив законопроєкт про зміни до держбюджету на 2025 рік, що передбачає збільшення видатків на 449 млрд гривень, з яких 412 млрд гривень підуть на фінансування Сил безпеки та оборони. Фінансування також виділено на Міністерство освіти, Міністерство охорони здоров'я та Мінцифри.

В Україні хочуть збільшити видатки на оборону на понад 400 млрд грн: уряд схвалив законопроєкт

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про зміни до держбюджету на 2025 рік, яким пропонується збільшити видатки державного бюджету на 449 млрд гривень на фінансування Сил безпеки та оборони України. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Україна та партнери мають примусити агресора до миру через силу. Для цього працюємо з нашими союзниками над новими оборонними пакетами та санкціями, посилюємо нашу економіку, оборонку та виробництво зброї. За перші 5 місяців цього року уряд виділив на оборону та безпеку України майже 1 трлн гривень. Це 2/3 від усього, що ми витрачаємо з державного бюджету. Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, то ми виділили на армію та безпеку на 34% більше коштів. (...) Сьогодні уряд приймає законопроект щодо змін до Державного бюджету на 2025 рік. Ми пропонуємо збільшити фінансування Сил безпеки та оборони України цього року на 412 млрд гривень 

- сказав Шмигаль.

Він зазначив, що майже 311 млрд гривень передбачено на Міністерство оборони, а також 100 млрд гривень планується спрямувати на посилення спроможностей Мінстратегпрому, Нацгвардії, Прикордонної служби, СБУ, Головного управління розвідки.

Ще 6,3 млрд гривень плануємо направити Міністерству цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій. 6,1 млрд гривень передбачено для Міністерства освіти, аби з 1 вересня діти 5-11 класів у прифронтових регіонах могли отримувати безкоштовні обіди у своїх школах. Ще 3,1 млрд гривень пропонуємо виділити Міністерству охорони здоров’я для закупівлі ліків, зокрема для лікування громадян з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією. Усього плануємо збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 449 млрд гривень. Джерела покриття цих видатків - це збільшення доходів бюджету і збільшення внутрішніх запозичень. Ми чітко розуміємо, як профінансуємо абсолютно всі видатки цього року. Ведеться постійна робота з партнерами та з міжнародними фінансовими організаціями, щоб Україна мала необхідні ресурси для захисту і відновлення 

- додав Шмигаль.

Доповнення

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук уточнив, що уряд схвалив проєкт закону "Про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань".

Законопроєкт спрямований на забезпечення фінансовим ресурсом невідкладних заходів у сфері безпеки і оборони, спрямованих на протидію широкомасштабній збройній агресії рф проти України та вирішення інших першочергових питань держави. Проектом закону пропонується скоригувати видаткову частину державного бюджету на 397 млрд 492,2 млн гривень, в тому числі збільшити видатки за окремими бюджетними програмами на 448 млрд 833,5 млн гривень (з них для сектору безпеки та оборони на 412 млрд 374,9 млн гривень) та скоротити видатки та надання кредитів на 51 млрд 341,3 млн гривень 

- повідомив Мельничук.

Він зазначив, що для покриття додаткових видатків та забезпечення збалансування показників бюджету пропонується збільшити доходи державного бюджету на 147 млрд 492,2 млн гривень, у тому числі доходи загального фонду на 137 млрд 488,7 млн гривень та спеціальний фонд на 10 млрд 3,5 млн гривень, та фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями на 250 млрд гривень.

Законопроєктом також пропонується оптимізувати та поліпшити умови залучення субʼєктами господарювання - резидентами України кредитів (позик) під державні гарантії для виконання програм, повʼязаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, що дозволить забезпечити більший доступ субʼєктів господарювання - резидентів України, які є стратегічними виробниками озброєння та військової техніки в Україні, до кредитування під державні гарантії.

Крім того, законопроєктом пропонується врегулювати питання щодо: цільового використання залишків місцевих бюджетів, що утворилися на кінець 2024 року за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам з метою спрямування їх у 2025 році на придбання шкільних автобусів, спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення та облаштування безпечних умов у закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти; спрямування залишку коштів, утвореного станом на 1 січня 2025 року, джерелом формування якого були надходження спеціального фонду державного бюджету від частини "військового" податку на доходи фізичних осіб та не використані Мінстратегпромом, Міністерству оборони для здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання; надання уряду права скорочувати видатки загального фонду державного бюджету і надання кредитів із загального фонду державного бюджету за бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету та збільшувати видатки загального фонду державного бюджету головних розпорядників коштів державного бюджету, що належать до сектору безпеки і оборони (з відкриттям у разі потреби нових бюджетних програм) тощо.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка повідомляв, що Кабінет міністрів України схвалив зміни до держбюджету на 2025 рік на 412+ млрд грн для збільшення видатків на оборону та безпеку.

Павло Башинський

Павло Башинський

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