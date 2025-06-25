В Украине хотят увеличить расходы на оборону более чем на 400 млрд грн: правительство одобрило законопроект

Кабинет министров одобрил проект закона об изменениях в госбюджет на 2025 год, которым предлагается увеличить расходы государственного бюджета на 449 млрд гривен на финансирование Сил безопасности и обороны Украины. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Украина и партнеры должны принудить агрессора к миру силой. Для этого работаем с нашими союзниками над новыми оборонными пакетами и санкциями, усиливаем нашу экономику, оборонку и производство оружия. За первые 5 месяцев этого года правительство выделило на оборону и безопасность Украины почти 1 трлн гривен. Это 2/3 от всего, что мы тратим из государственного бюджета. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то мы выделили на армию и безопасность на 34% больше средств. (...) Сегодня правительство принимает законопроект об изменениях в Государственный бюджет на 2025 год. Мы предлагаем увеличить финансирование Сил безопасности и обороны Украины в этом году на 412 млрд гривен - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что почти 311 млрд гривен предусмотрено на Министерство обороны, а также 100 млрд гривен планируется направить на усиление возможностей Минстратегпрома, Нацгвардии, Пограничной службы, СБУ, Главного управления разведки.

Еще 6,3 млрд гривен планируем направить Министерству цифровой трансформации, в частности для развития оборонных инноваций. 6,1 млрд гривен предусмотрено для Министерства образования, чтобы с 1 сентября дети 5-11 классов в прифронтовых регионах могли получать бесплатные обеды в своих школах. Еще 3,1 млрд гривен предлагаем выделить Министерству здравоохранения для закупки лекарств, в частности для лечения граждан с онкологическими заболеваниями, вирусными гепатитами, редкими орфанными заболеваниями, гемофилией. Всего планируем увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на 449 млрд гривен. Источники покрытия этих расходов - это увеличение доходов бюджета и увеличение внутренних заимствований. Мы четко понимаем, как профинансируем абсолютно все расходы в этом году. Ведется постоянная работа с партнерами и с международными финансовыми организациями, чтобы Украина имела необходимые ресурсы для защиты и восстановления - добавил Шмыгаль.

Дополнение

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук уточнил, что правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны и решения первоочередных вопросов".

Законопроект направлен на обеспечение финансовым ресурсом неотложных мер в сфере безопасности и обороны, направленных на противодействие широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины и решение других первоочередных вопросов государства. Проектом закона предлагается скорректировать расходную часть государственного бюджета на 397 млрд 492,2 млн гривен, в том числе увеличить расходы по отдельным бюджетным программам на 448 млрд 833,5 млн гривен (из них для сектора безопасности и обороны на 412 млрд 374,9 млн гривен) и сократить расходы и предоставление кредитов на 51 млрд 341,3 млн гривен - сообщил Мельничук.

Он отметил, что для покрытия дополнительных расходов и обеспечения сбалансирования показателей бюджета предлагается увеличить доходы государственного бюджета на 147 млрд 492,2 млн гривен, в том числе доходы общего фонда на 137 млрд 488,7 млн гривен и специальный фонд на 10 млрд 3,5 млн гривен, и финансирование общего фонда государственного бюджета по долговым операциям на 250 млрд гривен.

Законопроектом также предлагается оптимизировать и улучшить условия привлечения субъектами хозяйствования - резидентами Украины кредитов (займов) под государственные гарантии для выполнения программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства, что позволит обеспечить больший доступ субъектов хозяйствования - резидентов Украины, которые являются стратегическими производителями вооружения и военной техники в Украине, к кредитованию под государственные гарантии.

Кроме того, законопроектом предлагается урегулировать вопросы относительно: целевого использования остатков местных бюджетов, образовавшихся на конец 2024 года за счет дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам с целью направления их в 2025 году на приобретение школьных автобусов, специально оборудованных для перевозки маломобильных групп населения и обустройство безопасных условий в учреждениях образования, обеспечивающих получение полного общего среднего образования; направления остатка средств, образованного по состоянию на 1 января 2025 года, источником формирования которого были поступления специального фонда государственного бюджета от части "военного" налога на доходы физических лиц и не использованные Минстратегпромом, Министерству обороны для осуществления мероприятий по закупке специальной техники и оборудования; предоставления правительству права сокращать расходы общего фонда государственного бюджета и предоставление кредитов из общего фонда государственного бюджета по бюджетным программам главных распорядителей средств государственного бюджета и увеличивать расходы общего фонда государственного бюджета главных распорядителей средств государственного бюджета, относящихся к сектору безопасности и обороны (с открытием в случае необходимости новых бюджетных программ) и т.д.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка сообщал, что Кабинет министров Украины одобрил изменения в госбюджет на 2025 год на 412+ млрд грн для увеличения расходов на оборону и безопасность.