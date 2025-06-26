Наводила ракетні удари на авіацію ЗСУ: мешканку Кривого Рогу засуджено до 15 років за ґратами
Київ • УНН
Мешканка Кривого Рогу передавала фсб рф інформацію про українську військову авіацію та підземні ангари Повітряних Сил ЗСУ. Жінку засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.
Мешканку Кривого Рогу, яка наводила ворожі ракетні удари на українську авіацію, засуджено до 15 років позбавлення волі. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення прокуратури Донецької області у Facebook.
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Зазначається, що у жовтні 2023 року з метою надання представникам фсб рф допомоги в проведенні підривної діяльності проти України мешканка Кривого Рогу в одному з месенджерів познайомилась з учасницею агентурної мережі. За задумом засудженої співрозмовниця мала пересилати від неї куратору дані воєнного характеру.
Перебуваючи на території власного домоволодіння, жінка вела спостереження за українською військовою авіацією. Крім того, дізнавалась й передавала дані про розміщення підземних ангарів Повітряних Сил ЗСУ
У прокуратурі уточнили, що зібрану інформацію у вигляді текстових повідомлень жінка надсилала посередниці.
"За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури жінці ухвалено вирок за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України). Її засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна", - додали правоохоронці.
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