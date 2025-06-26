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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Наводила ракетні удари на авіацію ЗСУ: мешканку Кривого Рогу засуджено до 15 років за ґратами

Київ • УНН

 • 1088 перегляди

Мешканка Кривого Рогу передавала фсб рф інформацію про українську військову авіацію та підземні ангари Повітряних Сил ЗСУ. Жінку засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.

Наводила ракетні удари на авіацію ЗСУ: мешканку Кривого Рогу засуджено до 15 років за ґратами

Мешканку Кривого Рогу, яка наводила ворожі ракетні удари на українську авіацію, засуджено до 15 років позбавлення волі. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення прокуратури Донецької області у Facebook.

Деталі

Зазначається, що у жовтні 2023 року з метою надання представникам фсб рф допомоги в проведенні підривної діяльності проти України мешканка Кривого Рогу в одному з месенджерів познайомилась з учасницею агентурної мережі. За задумом засудженої співрозмовниця мала пересилати від неї куратору дані воєнного характеру.

Перебуваючи на території власного домоволодіння, жінка вела спостереження за українською військовою авіацією. Крім того, дізнавалась й передавала дані про розміщення підземних ангарів Повітряних Сил ЗСУ

- йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що зібрану інформацію у вигляді текстових повідомлень жінка надсилала посередниці.

"За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури жінці ухвалено вирок за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України). Її засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна", - додали правоохоронці.

Нагадаємо

У Харкові затримали 19-річну російську агентку, яка передала військовим ЗСУ замінований скутер як "волонтерську допомогу". Він вибухнув біля харківського кафе, коли поруч перебували двоє військових.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НП
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