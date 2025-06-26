Наводила ракетные удары на авиацию ВСУ: жительница Кривого Рога приговорена к 15 годам за решеткой

Жительница Кривого Рога, которая наводила вражеские ракетные удары на украинскую авиацию, приговорена к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение прокуратуры Донецкой области в Facebook.

Детали

Отмечается, что в октябре 2023 года с целью оказания представителям фсб рф помощи в проведении подрывной деятельности против Украины жительница Кривого Рога в одном из мессенджеров познакомилась с участницей агентурной сети. По замыслу осужденной собеседница должна была пересылать от нее куратору данные военного характера.

Находясь на территории собственного домовладения, женщина вела наблюдение за украинской военной авиацией. Кроме того, узнавала и передавала данные о размещении подземных ангаров Воздушных Сил ВСУ - говорится в сообщении.



В прокуратуре уточнили, что собранную информацию в виде текстовых сообщений женщина присылала посреднице.

"По публичному обвинению Донецкой областной прокуратуры женщине вынесен приговор за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Она приговорена к 15 годам заключения с конфискацией имущества", - добавили правоохранители.

Напомним

В Харькове задержали 19-летнюю российскую агентку, которая передала военным ВСУ заминированный скутер как "волонтерскую помощь". Он взорвался возле харьковского кафе, когда рядом находились двое военных.

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