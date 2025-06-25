Я зараз піду й "вріжу" йому: Трамп про Генсека НАТО, який назвав його татком

Президент США Дональд Трамп відреагував на слова Генсека НАТО Марка Рютте, який назвав його "татком" й жартома пригрозив йому врізати по десяте число. Про це він заявив під час пресконференції на полях саміту НАТО, передає УНН.

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Трамп прокоментував слова Марка Рютте, який назвав його "татком".

Мені здається, що він мене любить. Я зараз піду й "вріжу" йому по десяте число - жартома сказав Трамп.

Контекст

Під час саміту НАТО в Гаазі генеральний секретар Альянсу Марк Рютте прокоментував емоційну заяву американського лідера Дональда Трампа, який використовував нецензурну лексику, говорячи про конфлікт Ізраїля та Ірану. Пояснюючи використання Трампом лайки напередодні у вівторок, коли він говорив про Іран та Ізраїль, Рютте сказав:

А ще татові іноді доводиться вживати ненормативну лексику

Збільшення витрат НАТО допоможе запобігти майбутнім конфліктам, подібним до війни в Україні - Трамп