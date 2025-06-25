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Я зараз піду й "вріжу" йому: Трамп про Генсека НАТО, який назвав його татком

Київ • УНН

 • 5092 перегляди

Президент США Дональд Трамп відреагував на жартівливі слова Генсека НАТО Марка Рютте, який назвав його "татком". Трамп жартома пригрозив Рютте "врізати йому по десяте число", висловивши симпатію.

Я зараз піду й "вріжу" йому: Трамп про Генсека НАТО, який назвав його татком

Президент США Дональд Трамп відреагував на слова Генсека НАТО Марка Рютте, який назвав його "татком" й жартома пригрозив йому врізати по десяте число. Про це він заявив під час пресконференції на полях саміту НАТО, передає УНН.

Деталі  

Трамп прокоментував слова Марка Рютте, який назвав його "татком". 

Мені здається, що він мене любить. Я зараз піду й "вріжу" йому по десяте число

 - жартома сказав Трамп. 

Контекст

Під час саміту НАТО в Гаазі генеральний секретар Альянсу Марк Рютте прокоментував емоційну заяву американського лідера Дональда Трампа, який використовував нецензурну лексику, говорячи про конфлікт Ізраїля та Ірану. Пояснюючи використання Трампом лайки напередодні у вівторок, коли він говорив про Іран та Ізраїль, Рютте сказав:

А ще татові іноді доводиться вживати ненормативну лексику

Збільшення витрат НАТО допоможе запобігти майбутнім конфліктам, подібним до війни в Україні - Трамп 25.06.25, 17:25 • 2086 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новини СвітуУНН Lite
Ізраїль
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Іран
Tesla
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