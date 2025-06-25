Я сейчас пойду и "врежу" ему: Трамп о Генсеке НАТО, который назвал его папочкой
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп отреагировал на шутливые слова Генсека НАТО Марка Рютте, который назвал его "папочкой". Трамп в шутку пригрозил Рютте "врезать ему по десятое число", выразив симпатию.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова Генсека НАТО Марка Рютте, который назвал его "папочкой" и в шутку пригрозил ему врезать по первое число. Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях саммита НАТО, передает УНН.
Детали
Трамп прокомментировал слова Марка Рютте, который назвал его "папочкой".
Мне кажется, что он меня любит. Я сейчас пойду и "врежу" ему по первое число
Контекст
Во время саммита НАТО в Гааге генеральный секретарь Альянса Марк Рютте прокомментировал эмоциональное заявление американского лидера Дональда Трампа, который использовал нецензурную лексику, говоря о конфликте Израиля и Ирана. Объясняя использование Трампом ругательства накануне во вторник, когда он говорил об Иране и Израиле, Рютте сказал:
А еще папочке иногда приходится употреблять ненормативную лексику
Увеличение расходов НАТО поможет предотвратить будущие конфликты, подобные войне в Украине - Трамп25.06.25, 17:25 • 1876 просмотров