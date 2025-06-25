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Я сейчас пойду и "врежу" ему: Трамп о Генсеке НАТО, который назвал его папочкой

Киев • УНН

 • 642 просмотра

Президент США Дональд Трамп отреагировал на шутливые слова Генсека НАТО Марка Рютте, который назвал его "папочкой". Трамп в шутку пригрозил Рютте "врезать ему по десятое число", выразив симпатию.

Я сейчас пойду и "врежу" ему: Трамп о Генсеке НАТО, который назвал его папочкой

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова Генсека НАТО Марка Рютте, который назвал его "папочкой" и в шутку пригрозил ему врезать по первое число. Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях саммита НАТО, передает УНН.

Детали  

Трамп прокомментировал слова Марка Рютте, который назвал его "папочкой". 

Мне кажется, что он меня любит. Я сейчас пойду и "врежу" ему по первое число

 - в шутку сказал Трамп. 

Контекст

Во время саммита НАТО в Гааге генеральный секретарь Альянса Марк Рютте прокомментировал эмоциональное заявление американского лидера Дональда Трампа, который использовал нецензурную лексику, говоря о конфликте Израиля и Ирана. Объясняя использование Трампом ругательства накануне во вторник, когда он говорил об Иране и Израиле, Рютте сказал:

А еще папочке иногда приходится употреблять ненормативную лексику

Увеличение расходов НАТО поможет предотвратить будущие конфликты, подобные войне в Украине - Трамп25.06.25, 17:25 • 1876 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Израиль
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
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