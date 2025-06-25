Увеличение расходов НАТО поможет предотвратить будущие конфликты, подобные войне в Украине - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал решение стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% "исторической вехой", чтобы обезопасить себя от ужасной ситуации, которая произошла между россией и Украиной. Об этом Трамп сказал во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Это историческая веха, и сегодня союзники НАТО обязались поднять оборонные расходы до 5% ВВП. Никто не думал, что такое произойдет… прошлая администрация не смогла даже сделать так, чтобы некоторые страны платили 2%. Тогда нас было 28 государств-членов НАТО, сейчас, как вы знаете, немножко увеличилось количество стран, и они согласились во всех случаях удвоить свои взносы, и взять на себя больше ответственности за оборону, чтобы обезопасить себя от ужасной ситуации, которая произошла между россией и Украиной - сказал Трамп.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что страны-члены Альянса поднимут расходы на оборону до 5%. Это необходимо сделать перед новыми угрозами безопасности.