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Увеличение расходов НАТО поможет предотвратить будущие конфликты, подобные войне в Украине - Трамп

Киев • УНН

 • 1834 просмотра

Президент США Дональд Трамп назвал "исторической вехой" решение стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Это необходимо для защиты от ужасной ситуации между россией и Украиной.

Увеличение расходов НАТО поможет предотвратить будущие конфликты, подобные войне в Украине - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал решение стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% "исторической вехой", чтобы обезопасить себя от ужасной ситуации, которая произошла между россией и Украиной. Об этом Трамп сказал во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Это историческая веха, и сегодня союзники НАТО обязались поднять оборонные расходы до 5% ВВП. Никто не думал, что такое произойдет… прошлая администрация не смогла даже сделать так, чтобы некоторые страны платили 2%. Тогда нас было 28 государств-членов НАТО, сейчас, как вы знаете, немножко увеличилось количество стран, и они согласились во всех случаях удвоить свои взносы, и взять на себя больше ответственности за оборону, чтобы обезопасить себя от ужасной ситуации, которая произошла между россией и Украиной

- сказал Трамп.

Напомним              

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что страны-члены Альянса поднимут расходы на оборону до 5%. Это необходимо сделать перед новыми угрозами безопасности.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Украина
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