Збільшення витрат НАТО допоможе запобігти майбутнім конфліктам, подібним до війни в Україні - Трамп

Президент США Дональд Трамп рішення країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% "історичною віхою", щоб убезпечити себе від жахливої ситуації, яка сталося між росією та Україною. Про це Трамп сказав під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Це історична віха і сьогодні союзники НАТО зобов’язалися підняти оборонні витрати до 5% ВВП. Ніхто не думав, що таке станеться… минула адміністрація не змогла навіть зробити так, щоб деякі країни платили 2%. Тоді нас було 28 держав-членів НАТО, зараз, як ви знаєте, трошки збільшилася кількість країн, і вони погодилися у всіх випадках подвоїти свої внески, і взяти на себе більше відповідальності за оборону, щоб убезпечити себе від жахливої ситуації, яка сталося між росією та Україною - сказав Трамп.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що країни-члени Альянсу піднімуть витрати на оборону до 5%. Це необхідно зробити перед новими загрозами безпеці.