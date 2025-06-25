Знову за старе? Кузьміних зацікавився 10 мільйонами гривень, що мають виділити лікарням Житомира

Голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Сергій Кузьміних, який наразі є обвинуваченим у гучній справі про хабарництво, несподівано зацікавився розподілом 10 мільйонів гривень з місцевого бюджету Житомира, які планують виділити на розвиток місцевої системи охорони здоров’я, пише УНН.

У своєму дописі у Facebook Кузьміних повідомив, що комісія з питань бюджету Житомирської міської ради підтримала виділення 10 мільйонів гривень субвенції на розвиток місцевих лікарень. Зокрема, 5 мільйонів гривень планують спрямувати на придбання УЗД-системи для відділення інтенсивної терапії новонароджених, а також ремонт приміщень травматології та ортопедії Лікарні №1. Ще 5 мільйонів гривень передбачено на реконструкцію приміщень другого поверху хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В. П. Павлусенка". Ці витрати планують здійснити на умовах співфінансування.

"Це — надважливий крок для посилення медичної ланки міста. Чекаємо на підтримку міської ради на найближчій сесії", - написав нардеп.

На перший погляд — добра справа. Але якщо пригадати, що Сергій Кузьміних є обвинувачений по справі про хабарництво за сприяння компанії-виробнику, яка займається саме постачанням медичного обладнання, виникає закономірне питання, чи не взявся нардеп за старе і піаром на темі охорони здоровʼя хоче завуалювати чергову спробу власної наживи?

Детективи Національного антикорупційного бюро України викрили Сергія Кузьміних на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень. За версією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватною компанією та однією з лікарень у Житомирській області на постачання медичного обладнання.

У кримінальній справі за обвинуваченням Кузьміних також фігурує КП "Лікарня №2 ім. В. П. Павлусенка". Тоді, за даними слідства, Кузьміних сприяв приватній компанії у питанні постачання медичного обладнання і вимагав за це 30% від суми тендеру (40 мільйонів гривень), тобто відкат мав становити 12 мільйонів гривень.

Тоді ж у розмовах з представниками компанії-постачальника медичного обладнання він хизувався своїм впливом на лікарні в Житомирській області.

У кінці січня 2022 року НАБУ зафіксувало передачу грошей і опублікувало відео про це. На ньому людина з голосом, схожим на Кузьміних, обіцяє своє сприяння і додає, що може вирішити питання з усіма медзакладами області.

31 січня 2022 року тодішня Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала йому підозру.

Сергія Кузьміних не затримували через "депутатський імунітет", однак він ігнорував допити через що його оголосили у розшук. Після кількох днів "переховування" нардепа все ж затримали для обрання запобіжного заходу.

У травні 2022 року Кузьміних обрали запобіжний захід у вигляді застави у 49 тисяч 600 гривень. Звісно заставу за народного обранця внесли.

У вересні 2022 року обвинувальний акт у справі проти Кузьміних направили до ВАКС для розгляду по суті. Наразі триває стадія дослідження доказів. За цей час нардеп неодноразово ігнорував судові засідання.

Більше того, журналісти УНН неодноразово звертали увагу на зв’язки Кузьміних із аптечним бізнесом, замаскованим під благодійність. Так, мережа аптек у Житомирі оформлена на його водія — Максима Токового, який також фігурує у справі про хабар. Зокрема, за даними слідства, був посередником в отриманні хабаря нардепом.

Кузьміних очевидно також повʼязаний із клінікою "Дрім Степ". Відповідно до публічних фінансів, з того 2019 року вона двічі отримувала від "Фонду братів Кузьміних" платежі за послуги реабілітації на загальну суму в 15 тисяч гривень. Сталося це у 2020 році. У 2022 році на запитання журналістів Кузьміних заявив, що в цьому приватному центрі ветерани лікуються безкоштовно: "Запитайте в АТОшників, які там лікуються, чи заплатили вони хоч копійку".

Слід зауважити, що за законодавством народним депутатам України заборонено поєднувати роботу із підприємницькою діяльністю. А тому, за словами юристів, опитаних УНН, на цю ситуацію повинні звернути увагу в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Така зацікавленість Кузьміних у бюджетних 10 мільйонах гривень "на розвиток медицини" виглядає, щонайменше, суперечливою. Тим паче, що йдеться про кошти, які можуть бути використані на ремонти, закупівлі обладнання і, відповідно, підрядників і постачальників — сферу, де політичний вплив часто перетворюється на політичну "монету", а для Кузьміних це вже добре втоптана дорога.

Нагадаємо

Раніше УНН розповідав, що у скандального нардепа Сергія Кузьміних вилучили права за "пʼяне" водіння, а згодом оштрафували на 10 200 гривень. У судовій постанові йдеться, що патрульні побачили у водія типові ознаки алкогольного сп'яніння: запах алкоголю з порожнини рота, різка зміна кольору шкіри обличчя, виражене тремтіння пальців рук. У присутності свідків Кузьміних відмовився від проходження огляду за допомогою "Драгера" або ж у медзакладі, що було зафіксоване в документах. Матеріали за обвинуваченням Кузьміних у вчиненні адмінправопорушення за ст. 130 КУпАП були передані до Богунського райсуду Житомира.

На судові засідання, щодо водіння в нетверезому стані Сергій Кузьміних, вже класично, не з’являвся двічі. Врешті суд визнав його винним, наклав штраф, позбавив права керування та зобов'язав сплатити судовий збір.

Однак це був не єдиний випадок порушень законодавства, допущених нардепом. Кузьміних продовжив кермувати без водійських прав. За що був ще 3 рази затриманий патрульною поліцією. Перші два рази нардеп кермував без документів, ймовірно, тим же авто, на якому ганяв "під шафе", Opel Vectra. Однак, згодом пересів на Toyota Land Cruiser Prado, і продовжив порушувати ПДР вже на цьому авто.

Але й це ще не всі адміністративні правопорушення Кузьміних. Згодом поліція затримала скандального нардепа ще й за розпиття алкоголю в громадських місцях. За даними УНН, це сталося в центрі столиці в парку на бульварі Шевченка. І за свої дії нардеп сплатив 51 гривню штрафу.

Попри усі факти порушення законодавства, Кузьміних вперто тримається за депутатський мандат й не планує йти з комітету Ради з питань здоровʼя нації. Це очевидно є черговим підтвердженням "благородності" нардепа.