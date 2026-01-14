$43.180.08
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Народний депутат Сергій Власенко пов'язує дії правоохоронців щодо представників "Батьківщини" з його діяльністю голови ТСК. Він наголошує, що НАБУ та САП зосереджені на піарі та політичному переслідуванні критиків, а не на розкриті реальний корупційних кейсів.

Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Власенко пов’язує дії правоохоронних органів щодо представників фракції, зокрема навколо справи Юлії Тимошенко, зі своєю діяльністю на посаді голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування можливих фактів корупції в правоохоронній та судовій системі, повідомляє УНН.

Коментуючи вручення підозри голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко заявив, що замість реальної боротьби з корупцією антикорупційні органи зосередилися на публічному піарі та політичному переслідуванні своїх критиків.

Органи, які були б покликані боротися з корупцією, замість того займаються власним піаром і перетворилися на піарні агенції. Вони дійшли до того, що замість найму детективів вони винаймають сценаристів і режисерів до себе на роботу. Вони не є ані правоохоронними, ані антикорупційними органами, а є лише безпредільними піарниками самих себе. І я вам скажу, знаєте, на тлі того, що наша комісія викрила за півроку своєї роботи очевидні факти корупції в системі вищої кваліфікаційної комісії суддів, в системі незаконного фінансування Громадської ради доброчесності, в сфері пов'язаній з організацією проведенням конкурсів серед суддів, ніяке НАБУ не спішить розслідувати ці всі речі. Так само, як вони не поспішають розслідувати питання діяльності так званих незалежних іноземних наглядових рад. Так само, як вони не поспішають розслідувати діяльність тих людей, які призначаються цими незалежними наглядовими радами державних підприємств. Тобто, вони цим не займаються, їм це не треба. Замість цього вони зосереджуються на політичній помсті тим людям, які публічно їх критикують. Відверто і відкрито

- заявив в ексклюзивному коментарі УНН Власенко.

Він також наголосив, що до початку роботи на посаді голови ТСК жодних претензій з боку правоохоронних органів до нього не було, включно з НАБУ та САП.

Я хочу зазначити, що коли я ставав головою комісії, я звернувся до всіх правоохоронних органів, до всіх, із заявами і запитав хлопців, до мене претензії є? І мені всі, включаючи НАБУ і САП, написали – ні, до вас претензій нема. А тепер, після того, як я став керівником, і я вам скажу більше, я прочитав повідомлення, в мене є текст повідомлення про підозру Юлії Володимирівні, і я не розумію, яким боком вони мене збиралися приліпити до цієї справи. Бо я навіть не займався питаннями представлення позиції фракції на Погоджувальній раді. З моменту призначення мене головою тимчасової слідчої комісії, я займався лише тимчасовою слідчою комісією

- додав народний депутат.

Сама Юлія Тимошенко, виступаючи з трибуни Верховна Рада України, заявила про незаконні обшуки та політичний тиск з боку правоохоронних органів. Вона також повідомила, що під час слідчих дій працівники Національного антикорупційного бюро України потрапили до кабінету народного депутата Сергій Власенко, попри те, що він перебуває в офіційному відрядженні у Парламентській Асамблеї Ради Європи і щодо нього не вчиняється жодних слідчих дій.

Вони мене питають, а де кабінет Власенка? Я говорю, а Власенка при чому? Ви ж до мене прийшли. Та ні, кажуть, ми хочемо ще заглянути, що там в кабінеті Власенка робиться. Ну ви ж знаєте, що Власенка очолює тимчасову слідчу комісію по порушенням у силових структурах. Давайте ключ від його кабінету. Каже, якщо ви ключ не дасте, ми зараз розтрощимо ці двері і будемо робити все, що нам потрібно. Вони зайшли, перевернули там весь кабінет

- заявила Тимошенко.

Лідерка фракції "Батьківщина" підкреслила, що такі дії, на її думку, свідчать про спробу тиску не лише на неї особисто, а й на керівника тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка займається перевіркою діяльності правоохоронних органів.

Крім того, Тимошенко заявила, що немає жодного відношення до опублікованих НАБУ записів розмов та підкреслила, що доведе безпідставність звинувачень у судовому порядку.

Вся наша фракція, публічно виступила проти НАБУ, САП. Бо по суті це орган політичного тиску на політиків, на вищих посадових осіб. Ви знаєте, що ми тоді пропонували, щоб це був незалежний орган, але призначений українцями, якоюсь незалежною структурою, щоб хоч якась над ними контроль

- заявила Тимошенко.

Нагадаємо

Раніше Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру голові парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України – пропозиція або надання неправомірної вигоди у великому розмірі або службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.

Також НАБУ оприлюднило так звані "Плівки Тимошенко". За версією слідства, на них зафіксовано, як жінка з голосом, схожим на голос Юлії Тимошенко, обговорює координацію парламентських голосувань та напряму пропонує щомісячні хабарі за "правильне" голосування у Верховній Раді.

Зокрема, на записах зазначається, що перед голосуванням вона особисто в месенджері Signal інформуватиме, як саме голосувати — "за" чи "проти". За версією слідства, метою цієї схеми могла бути фактична паралізація роботи парламенту: депутати мали підтримувати винесення питання до зали, але блокувати ухвалення конкретних рішень. А також голосувати "за" зняття міністрів з посад, та "утримуватись" або голосувати "проти" призначень. 

Лілія Подоляк

