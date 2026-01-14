$43.180.08
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшуки

Київ • УНН

 • 5250 перегляди

Юлія Тимошенко публічно спростувала звинувачення НАБУ та САП, назвавши їх політичним тиском. Вона заявила, що обшук в офісі відбувся без документів та з порушенням її прав.

Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшуки

Народна депутатка України, керівниця фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, якій Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру, виступила з трибуни Верховної Ради та публічно відкинула обвинувачення на свою адресу, повідомляє УНН.

У своєму виступі Юлія Тимошенко заявила, що вважає дії правоохоронців політичним тиском, а проведені слідчі дії – незаконними. За її словами, обшук в офісі відбувся пізно ввечері за відсутності будь-яких процесуальних документів.

Хочу повністю спростувати всі необґрунтовані, нічим не доведені обвинувачення, які щойно пролунали. Вчора в 21:30 я знаходилась одна в офісі. Там не було ні охорони, ні якихось людей. В 21:30 ввалилася величезна кількість людей в амуніції, зі зброєю, на п’яти автобусах – більше 30 осіб. Мені сказали, що ніяких документів не потрібно, бо це особливі слідчі дії. Забрали телефони, документи, аналітику фракції, те, що є звичайною депутатською роботою 

– заявила з трибуни парламенту Тимошенко.

Вона також стверджує, що правоохоронці не надали рішення суду на проведення обшуку та відмовили їй у праві запросити адвоката, а під час слідчих дій вилучили телефони працівників і документи, які, за словами Тимошенко, стосуються виключно парламентської та аналітичної діяльності фракції. 

Вона також прямо заявила про те, що проведені обшуки та гучний пресреліз, який опублікували працівники НАБУ, – ніщо інакше, як помста їй заяви, що антикорупційні органи є інструментом політичного тиску. 

Вся наша фракція публічно виступила проти НАБУ, САП. Бо, по суті, це орган політичного тиску на політиків, на вищих посадових осіб. Ви знаєте, що ми тоді пропонували, щоб це був незалежний орган, але призначений українцями, якоюсь незалежною структурою, щоб хоч якийсь над ними контроль. Бо от сьогодні це відбулося 

– додала Тимошенко.

Зазначимо, виступ Юлії Тимошенко відбувся на тлі повідомлення їй про підозру та оприлюднення НАБУ відеозаписів негласних слідчих (розшукових) дій, так званих "Плівок Тимошенко".

Раніше НАБУ і САП повідомили про підозру Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання хабарів за голосування у Верховній Раді виникла кризова ситуація, якою, за версією правоохоронців, скористалася керівниця однієї з парламентських фракцій, ініціювавши переговори щодо запровадження системного механізму підкупу в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Слідство стверджує, що йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці з попередніми виплатами та чіткою координацією голосувань.

Також НАБУ оприлюднило відеозаписи, на яких, за версією слідства, зафіксовано голос, схожий на голос Юлії Тимошенко, що обговорює координацію парламентських голосувань через месенджер Signal. 

Тобто ми хочемо грохнути більшість. І тому ми не маємо давати їм ніяких люфтів. Тому вже поговоріть з хлопцями. Звісно, штрафних санкцій ніяких не буде, але дуже важливо, щоб дисципліна була, тому що інакше це все не має сенсу 

– звучить на “Плівках Тимошенко”.

Крім того, на записах, за версією слідства, зафіксовано обговорення кадрових рішень парламенту, зокрема щодо зняття з посад та призначення міністрів.

І тепер, що стосується кадрових речей: ми голосуємо "за" зняття і не голосуємо за призначення 

– звучить на “Плівках Тимошенко”.

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України – пропозиція або надання неправомірної вигоди у великому розмірі або службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.

Досудове розслідування триває. Юлія Тимошенко наголосила, що вважає себе невинуватою та заявила про намір боротися за правову оцінку дій правоохоронних органів.

Нагадаємо 

Раніше Вищий антикорупційний суд за клопотаннями сторони обвинувачення застосував запобіжні заходи у вигляді застави до п’яти народних депутатів України, підозрюваних у систематичному одержанні неправомірної вигоди за вчинення та невчинення дій з використанням наданої їм влади чи службового становища.  

Як зазначається, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду призначив двом народним депутатам заставу у розмірі 40 млн грн та 30 млн грн відповідно, ще двом – по 20 млн грн, п’ятому народному депутату – 16,6 млн грн. Також суд поклав на всіх підозрюваних процесуальні обов’язки, зокрема носіння електронного засобу контролю.

Нагадаємо, 27 грудня Національне антикорупційне бюро України і САП повідомили про викриття організованої групи чинних народних депутатів, які, за даними слідства, на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України. Суми хабарів, за інформацією правоохоронців, коливалися від 2 тис. до 20 тис. доларів США.

Лілія Подоляк

