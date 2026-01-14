Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко связывает действия правоохранительных органов в отношении представителей фракции, в частности вокруг дела Юлии Тимошенко, со своей деятельностью на посту главы Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных фактов коррупции в правоохранительной и судебной системе, сообщает УНН.

Комментируя вручение подозрения главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко заявил, что вместо реальной борьбы с коррупцией антикоррупционные органы сосредоточились на публичном пиаре и политическом преследовании своих критиков.

Органы, которые были бы призваны бороться с коррупцией, вместо этого занимаются собственным пиаром и превратились в пиар-агентства. Они дошли до того, что вместо найма детективов они нанимают сценаристов и режиссеров к себе на работу. Они не являются ни правоохранительными, ни антикоррупционными органами, а являются лишь беспредельными пиарщиками самих себя. И я вам скажу, знаете, на фоне того, что наша комиссия разоблачила за полгода своей работы очевидные факты коррупции в системе высшей квалификационной комиссии судей, в системе незаконного финансирования Общественного совета добропорядочности, в сфере связанной с организацией проведением конкурсов среди судей, никакое НАБУ не спешит расследовать эти все вещи. Так же, как они не спешат расследовать вопросы деятельности так называемых независимых иностранных наблюдательных советов. Так же, как они не спешат расследовать деятельность тех людей, которые назначаются этими независимыми наблюдательными советами государственных предприятий. То есть, они этим не занимаются, им это не нужно. Вместо этого они сосредотачиваются на политической мести тем людям, которые публично их критикуют. Откровенно и открыто - заявил в эксклюзивном комментарии УНН Власенко.

Он также подчеркнул, что до начала работы на посту главы ВСК никаких претензий со стороны правоохранительных органов к нему не было, включая НАБУ и САП.

Я хочу отметить, что когда я становился главой комиссии, я обратился ко всем правоохранительным органам, ко всем, с заявлениями и спросил ребят, ко мне претензии есть? И мне все, включая НАБУ и САП, написали – нет, к вам претензий нет. А теперь, после того, как я стал руководителем, и я вам скажу больше, я прочитал сообщение, у меня есть текст сообщения о подозрении Юлии Владимировне, и я не понимаю, каким боком они меня собирались прилепить к этому делу. Потому что я даже не занимался вопросами представления позиции фракции на Согласительном совете. С момента назначения меня главой временной следственной комиссии, я занимался только временной следственной комиссией - добавил народный депутат.

Сама Юлия Тимошенко, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, заявила о незаконных обысках и политическом давлении со стороны правоохранительных органов. Она также сообщила, что во время следственных действий сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины попали в кабинет народного депутата Сергея Власенко, несмотря на то, что он находится в официальной командировке в Парламентской Ассамблее Совета Европы и в отношении него не совершается никаких следственных действий.

Они меня спрашивают, а где кабинет Власенко? Я говорю, а Власенко при чем? Вы же ко мне пришли. Да нет, говорят, мы хотим еще заглянуть, что там в кабинете Власенко делается. Ну вы же знаете, что Власенко возглавляет временную следственную комиссию по нарушениям в силовых структурах. Давайте ключ от его кабинета. Говорит, если вы ключ не дадите, мы сейчас разгромим эту дверь и будем делать все, что нам нужно. Они зашли, перевернули там весь кабинет - заявила Тимошенко.

Лидер фракции "Батькивщина" подчеркнула, что такие действия, по ее мнению, свидетельствуют о попытке давления не только на нее лично, но и на руководителя временной следственной комиссии Верховной Рады, которая занимается проверкой деятельности правоохранительных органов.

Кроме того, Тимошенко заявила, что не имеет никакого отношения к опубликованным НАБУ записям разговоров и подчеркнула, что докажет безосновательность обвинений в судебном порядке.

Вся наша фракция публично выступила против НАБУ, САП. Потому что по сути это орган политического давления на политиков, на высших должностных лиц. Вы знаете, что мы тогда предлагали, чтобы это был независимый орган, но назначенный украинцами, какой-то независимой структурой, чтобы хоть какой-то над ними контроль - заявила Тимошенко.

Напомним

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении главе парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Уголовное правонарушение квалифицировано по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины – предложение или предоставление неправомерной выгоды в крупном размере или должностному лицу, занимающему особо ответственное положение.

Также НАБУ обнародовало так называемые "Пленки Тимошенко". По версии следствия, на них зафиксировано, как женщина с голосом, похожим на голос Юлии Тимошенко, обсуждает координацию парламентских голосований и напрямую предлагает ежемесячные взятки за "правильное" голосование в Верховной Раде.

В частности, на записях отмечается, что перед голосованием она лично в мессенджере Signal будет информировать, как именно голосовать — "за" или "против". По версии следствия, целью этой схемы могла быть фактическая парализация работы парламента: депутаты должны были поддерживать вынесение вопроса в зал, но блокировать принятие конкретных решений. А также голосовать "за" снятие министров с должностей, и "воздерживаться" или голосовать "против" назначений.