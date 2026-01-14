$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
14:35 • 4 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 1588 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 4056 просмотра
Рада назначила Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 4662 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 8904 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 6420 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14 • 9192 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
11:08 • 4688 просмотра
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
10:47 • 9442 просмотра
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
Эксклюзив
10:05 • 10759 просмотра
Правоохранители расследуют 10 уголовных дел, в которых фигурирует скандальная клиника Odrex - Офис Генпрокурора
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1м/с
79%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На фронте за сутки произошло 141 боевое столкновение, уничтожено много техники и военных врага - ГенштабPhoto14 января, 06:53 • 11957 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 27931 просмотра
В Киеве произошел взрыв в квартире, есть пострадавшийVideo14 января, 07:43 • 17420 просмотра
ГУР выявило 50 иностранных станков, работающих на российский ВПК09:19 • 13363 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo11:32 • 12016 просмотра
публикации
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
12:53 • 8908 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo11:32 • 12039 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 27959 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 45203 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 59145 просмотра
Актуальные люди
Юлия Тимошенко
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Днепропетровская область
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 21802 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 56544 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 49440 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 54212 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 55609 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Financial Times
Signal

Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Народный депутат Сергей Власенко связывает действия правоохранителей в отношении представителей "Батькивщины" с его деятельностью председателя ВСК. Он отмечает, что НАБУ и САП сосредоточены на пиаре и политическом преследовании критиков, а не на раскрытии реальных коррупционных кейсов.

Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко связывает действия правоохранительных органов в отношении представителей фракции, в частности вокруг дела Юлии Тимошенко, со своей деятельностью на посту главы Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных фактов коррупции в правоохранительной и судебной системе, сообщает УНН.

Комментируя вручение подозрения главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко заявил, что вместо реальной борьбы с коррупцией антикоррупционные органы сосредоточились на публичном пиаре и политическом преследовании своих критиков.

Органы, которые были бы призваны бороться с коррупцией, вместо этого занимаются собственным пиаром и превратились в пиар-агентства. Они дошли до того, что вместо найма детективов они нанимают сценаристов и режиссеров к себе на работу. Они не являются ни правоохранительными, ни антикоррупционными органами, а являются лишь беспредельными пиарщиками самих себя. И я вам скажу, знаете, на фоне того, что наша комиссия разоблачила за полгода своей работы очевидные факты коррупции в системе высшей квалификационной комиссии судей, в системе незаконного финансирования Общественного совета добропорядочности, в сфере связанной с организацией проведением конкурсов среди судей, никакое НАБУ не спешит расследовать эти все вещи. Так же, как они не спешат расследовать вопросы деятельности так называемых независимых иностранных наблюдательных советов. Так же, как они не спешат расследовать деятельность тех людей, которые назначаются этими независимыми наблюдательными советами государственных предприятий. То есть, они этим не занимаются, им это не нужно. Вместо этого они сосредотачиваются на политической мести тем людям, которые публично их критикуют. Откровенно и открыто

- заявил в эксклюзивном комментарии УНН Власенко.

Он также подчеркнул, что до начала работы на посту главы ВСК никаких претензий со стороны правоохранительных органов к нему не было, включая НАБУ и САП.

Я хочу отметить, что когда я становился главой комиссии, я обратился ко всем правоохранительным органам, ко всем, с заявлениями и спросил ребят, ко мне претензии есть? И мне все, включая НАБУ и САП, написали – нет, к вам претензий нет. А теперь, после того, как я стал руководителем, и я вам скажу больше, я прочитал сообщение, у меня есть текст сообщения о подозрении Юлии Владимировне, и я не понимаю, каким боком они меня собирались прилепить к этому делу. Потому что я даже не занимался вопросами представления позиции фракции на Согласительном совете. С момента назначения меня главой временной следственной комиссии, я занимался только временной следственной комиссией

- добавил народный депутат.

Сама Юлия Тимошенко, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, заявила о незаконных обысках и политическом давлении со стороны правоохранительных органов. Она также сообщила, что во время следственных действий сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины попали в кабинет народного депутата Сергея Власенко, несмотря на то, что он находится в официальной командировке в Парламентской Ассамблее Совета Европы и в отношении него не совершается никаких следственных действий.

Они меня спрашивают, а где кабинет Власенко? Я говорю, а Власенко при чем? Вы же ко мне пришли. Да нет, говорят, мы хотим еще заглянуть, что там в кабинете Власенко делается. Ну вы же знаете, что Власенко возглавляет временную следственную комиссию по нарушениям в силовых структурах. Давайте ключ от его кабинета. Говорит, если вы ключ не дадите, мы сейчас разгромим эту дверь и будем делать все, что нам нужно. Они зашли, перевернули там весь кабинет

- заявила Тимошенко.

Лидер фракции "Батькивщина" подчеркнула, что такие действия, по ее мнению, свидетельствуют о попытке давления не только на нее лично, но и на руководителя временной следственной комиссии Верховной Рады, которая занимается проверкой деятельности правоохранительных органов.

Кроме того, Тимошенко заявила, что не имеет никакого отношения к опубликованным НАБУ записям разговоров и подчеркнула, что докажет безосновательность обвинений в судебном порядке.

Вся наша фракция публично выступила против НАБУ, САП. Потому что по сути это орган политического давления на политиков, на высших должностных лиц. Вы знаете, что мы тогда предлагали, чтобы это был независимый орган, но назначенный украинцами, какой-то независимой структурой, чтобы хоть какой-то над ними контроль

- заявила Тимошенко.

Напомним

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении главе парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Уголовное правонарушение квалифицировано по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины – предложение или предоставление неправомерной выгоды в крупном размере или должностному лицу, занимающему особо ответственное положение.

Также НАБУ обнародовало так называемые "Пленки Тимошенко". По версии следствия, на них зафиксировано, как женщина с голосом, похожим на голос Юлии Тимошенко, обсуждает координацию парламентских голосований и напрямую предлагает ежемесячные взятки за "правильное" голосование в Верховной Раде.

В частности, на записях отмечается, что перед голосованием она лично в мессенджере Signal будет информировать, как именно голосовать — "за" или "против". По версии следствия, целью этой схемы могла быть фактическая парализация работы парламента: депутаты должны были поддерживать вынесение вопроса в зал, но блокировать принятие конкретных решений. А также голосовать "за" снятие министров с должностей, и "воздерживаться" или голосовать "против" назначений. 

Лилия Подоляк

ПолитикаКриминал и ЧП
Режиссер
Парламентская ассамблея Совета Европы
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Юлия Тимошенко
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Украина