Рада призначила Наталуху очільником Фонду держмайна

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Верховна Рада підтримала призначення Дмитра Наталухи на посаду голови Фонду державного майна України. Замість нього до ВР може зайти Роман Кравець.

Рада призначила Наталуху очільником Фонду держмайна

Верховна Рада підтримала призначення народного депутата від фракції "Слуга народу", голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталуху на посаду голови Фонду державного майна України, передає УНН з посиланням на пресслужбу парламенту.

Деталі

Проєкт постанови №14379 "Про призначення Наталухи Д.А. на посаду голови Фонду державного майна України" підтримали 244 народних депутатів.

Рада також 260 голосами "За" підтримала подання Наталухи про дострокове припинення повноважень народного депутата.

Доповнення

Наталуха пройшов до Верховної Ради під №14 за списком "Слуги народу" на позачергових парламентських виборах у 2019 році.

Замість Наталухи до ВР може зайти наступний кандидат - Роман Кравець (№153 у списку "Слуги народу"), адже №152 у виборчому списку Володимир Тригуб у 2023 році відмовився від балотування.

Після складання мандату Наталухою, та смерті народного депутата від "Слуги народу" Олександра Кабанова, у Раді залишається 393 нардепів. У фракції "Слуга народу" залишається 227 депутатів.

На момент балотування, Кравець був заступником директора з інформаційних технологій та безпеки у ТОВ "ССЛ Консалтинг", яка займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Також ЗМІ пов’язують Кравця з провладним Telegram-каналом "Джокер".

Нагадаємо

Верховна Рада з другої спроби призначила Дениса Шмигаля на посаду першого віце-прем’єр-міністра - міністра енергетики.

Також парламент проголосував за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Павло Башинський

