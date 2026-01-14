$43.180.08
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора
Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали записVideo
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg
Сенатори США запропонували закон для заборони військовим окупувати території НАТО
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов

Київ • УНН

14 січня стало відомо про смерть народного депутата України від "Слуги народу" Олександра Кабанова, колишнього сценариста Студії "Квартал 95". Причини смерті 52-річного парламентаря наразі невідомі.

У середу, 14 січня, стало відомо про смерть народного депутата України від "Слуги народу" Олександра Кабанова. До обрання в Верховну Раду він був сценаристом Студії "Квартал 95". Про це повідомляє УНН з посиланням на колегу Кабанова Жана Беленюка.

Деталі

Причини смерті 52-річного парламентаря наразі невідомі. Беленюк обмежився лише фразою про смерть.

За моєю інформацією, помер нардеп Олександр Кабанов

 - заявив Беленюк.

Також про смерть депутата від "Слуг народу" повідомив і нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Однак він теж не повідомив причин, чому це сталось.

Додатково

Кабанов народився 1973 року в Запоріжжі. Він закінчив медичний інститут за спеціальністю "лікар-психотерапевт", а згодом Запорізький національний університет, де навчався на фінансиста.

До обрання в Раду він працював дитячим психотерапевтом, тренером із нейролінгвістичного програмування і сценаристом Студії "Квартал 95".

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у віці 64 років помер колишній народний депутат України та засновник лібертаріанської партії "5.10" Геннадій Балашов, відомий своїми одіозними висловлюваннями щодо української мови.

Євген Устименко

