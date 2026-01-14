Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
Київ • УНН
14 січня стало відомо про смерть народного депутата України від "Слуги народу" Олександра Кабанова, колишнього сценариста Студії "Квартал 95". Причини смерті 52-річного парламентаря наразі невідомі.
У середу, 14 січня, стало відомо про смерть народного депутата України від "Слуги народу" Олександра Кабанова. До обрання в Верховну Раду він був сценаристом Студії "Квартал 95". Про це повідомляє УНН з посиланням на колегу Кабанова Жана Беленюка.
Деталі
Причини смерті 52-річного парламентаря наразі невідомі. Беленюк обмежився лише фразою про смерть.
За моєю інформацією, помер нардеп Олександр Кабанов
Також про смерть депутата від "Слуг народу" повідомив і нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Однак він теж не повідомив причин, чому це сталось.
Додатково
Кабанов народився 1973 року в Запоріжжі. Він закінчив медичний інститут за спеціальністю "лікар-психотерапевт", а згодом Запорізький національний університет, де навчався на фінансиста.
До обрання в Раду він працював дитячим психотерапевтом, тренером із нейролінгвістичного програмування і сценаристом Студії "Квартал 95".
Нагадаємо
