$43.180.08
50.320.20
ukenru
12:14 • 530 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
10:47 • 1586 просмотра
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
Эксклюзив
10:05 • 5128 просмотра
Правоохранители расследуют 10 уголовных дел, в которых фигурирует скандальная клиника Odrex - Офис Генпрокурора
09:09 • 9726 просмотра
Дело Тимошенко: НАБУ и САП подтвердили сообщение о подозрении руководительнице фракции ВР и выложили записьVideo
08:52 • 10699 просмотра
Посланники Трампа Виткофф и Кушнер планируют поездку в Москву для встречи с Путиным в ближайшее время - Bloomberg
06:55 • 13151 просмотра
Сенаторы США предложили закон о запрете военным оккупировать территории НАТО
13 января, 19:36 • 39833 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19 • 37745 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 33810 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 34795 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.4м/с
75%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В ЦПД предупредили о новых схемах взлома аккаунтов в Telegram через личные сообщения14 января, 02:27 • 13946 просмотра
На фронте за сутки произошло 141 боевое столкновение, уничтожено много техники и военных врага - ГенштабPhoto06:53 • 4902 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?07:00 • 19564 просмотра
В Киеве произошел взрыв в квартире, есть пострадавшийVideo07:43 • 12784 просмотра
ГУР выявило 50 иностранных станков, работающих на российский ВПК09:19 • 7392 просмотра
публикации
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo11:32 • 2162 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?07:00 • 19692 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 39784 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 54979 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 46121 просмотра
Актуальные люди
Юлия Тимошенко
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Владимир Зеленский
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венесуэла
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 19971 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 54855 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 47918 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 52782 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 54242 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Х-101

Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов

Киев • УНН

 • 532 просмотра

14 января стало известно о смерти народного депутата Украины от "Слуги народа" Александра Кабанова, бывшего сценариста Студии "Квартал 95". Причины смерти 52-летнего парламентария пока неизвестны.

Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов

В среду, 14 января, стало известно о смерти народного депутата Украины от "Слуги народа" Александра Кабанова. До избрания в Верховную Раду он был сценаристом Студии "Квартал 95". Об этом сообщает УНН со ссылкой на коллегу Кабанова Жана Беленюка.

Детали

Причины смерти 52-летнего парламентария пока неизвестны. Беленюк ограничился лишь фразой о смерти.

По моей информации, умер нардеп Александр Кабанов

 - заявил Беленюк.

Также о смерти депутата от "Слуг народа" сообщил и нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Однако он тоже не сообщил причин, почему это произошло.

Дополнительно

Кабанов родился в 1973 году в Запорожье. Он окончил медицинский институт по специальности "врач-психотерапевт", а затем Запорожский национальный университет, где учился на финансиста.

До избрания в Раду он работал детским психотерапевтом, тренером по нейролингвистическому программированию и сценаристом Студии "Квартал 95".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в возрасте 64 лет умер бывший народный депутат Украины и основатель либертарианской партии "5.10" Геннадий Балашов, известный своими одиозными высказываниями относительно украинского языка.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Алексей Гончаренко
Слуга народа
Запорожье