Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов

В среду, 14 января, стало известно о смерти народного депутата Украины от "Слуги народа" Александра Кабанова. До избрания в Верховную Раду он был сценаристом Студии "Квартал 95". Об этом сообщает УНН со ссылкой на коллегу Кабанова Жана Беленюка.

Детали

Причины смерти 52-летнего парламентария пока неизвестны. Беленюк ограничился лишь фразой о смерти.

По моей информации, умер нардеп Александр Кабанов - заявил Беленюк.

Также о смерти депутата от "Слуг народа" сообщил и нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Однако он тоже не сообщил причин, почему это произошло.

Дополнительно

Кабанов родился в 1973 году в Запорожье. Он окончил медицинский институт по специальности "врач-психотерапевт", а затем Запорожский национальный университет, где учился на финансиста.

До избрания в Раду он работал детским психотерапевтом, тренером по нейролингвистическому программированию и сценаристом Студии "Квартал 95".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в возрасте 64 лет умер бывший народный депутат Украины и основатель либертарианской партии "5.10" Геннадий Балашов, известный своими одиозными высказываниями относительно украинского языка.