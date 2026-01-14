Рада назначила Наталуху главой Фонда госимущества
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала назначение Дмитрия Наталухи на должность главы Фонда государственного имущества Украины. Вместо него в ВР может зайти Роман Кравец.
Верховная Рада поддержала назначение народного депутата от фракции "Слуга народа", председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи на должность главы Фонда государственного имущества Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.
Детали
Проект постановления №14379 "О назначении Наталухи Д.А. на должность главы Фонда государственного имущества Украины" поддержали 244 народных депутата.
Рада также 260 голосами "За" поддержала представление Наталухи о досрочном прекращении полномочий народного депутата.
Дополнение
Наталуха прошел в Верховную Раду под №14 по списку "Слуги народа" на внеочередных парламентских выборах в 2019 году.
Вместо Наталухи в ВР может зайти следующий кандидат - Роман Кравец (№153 в списке "Слуги народа"), ведь №152 в избирательном списке Владимир Тригуб в 2023 году отказался от баллотирования.
После сложения мандата Наталухой и смерти народного депутата от "Слуги народа" Александра Кабанова, в Раде остается 393 нардепа. Во фракции "Слуги народа" остается 227 депутатов.
На момент баллотирования, Кравец был заместителем директора по информационным технологиям и безопасности в ООО "ССЛ Консалтинг", которая занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.
Также СМИ связывают Кравца с провластным Telegram-каналом "Джокер".
Напомним
Верховная Рада со второй попытки назначила Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.
Также парламент проголосовал за назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.