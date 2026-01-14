Україна має сформовані паливні резерви, рітейл і житлові райони забезпечують генераторами - Свириденко
Київ • УНН
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що Україна має сформовані паливні резерви, а оператори збільшили імпорт пального. У Києві торговельні мережі працюють на генераторах, а ДСНС забезпечує житлові будинки генераторами.
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що Україна має сформовані паливні резерви, а оператори збільшили імпорт пального. У Києві торговельні мережі працюють на генераторах, а ДСНС за дорученням уряду забезпечує житлові будинки генераторами. Про це Свириденко заявила під час засідання Верховної Ради, передає УНН.
Вчора була інформація по рітейл мережах відносно того, що в місті Києві вони не працюють. Вони працюють. На генераторах вони працюють і ми відкриті до того, щоб збирати потреби від рітейл мереж і від інших бізнес мереж, щоб забезпечити відповідними генераторами. Тому з продуктовими мережами питань немає
Вона додала, що в Києві, де є найбільші проблеми з заживленням, то за дорученням уряду ДСНС забезпечує житлові будинки генераторами.
У нас є певний обсяг генераторів. Не буду говорити по потужності, але у нас є можливість заживлювати житлові райони
Окрім того, вона наголосила, що Україна має паливні резерви.
Були у нас багато питань, чи є в нас достатня кількість пального? Є. Оператори завозять, імпортують. Збільшений обсяг палива, щоб сфорумати ресурси
Нагадаємо
Бучанський район повертається до стабільного електропостачання, водночас у Бориспільському та Броварському ще тривають екстрені відключення.
Кияни повідомляли про закриття великих супермаркетів у столиці, зокрема таких, як "Сільпо", "Аврора", "АТБ". Попередньо, через тривалі відключення світла - генератори не витримують навантаження.