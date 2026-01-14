$43.180.08
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 3110 перегляди
Рада призначила Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 3900 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 7642 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 5752 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 8692 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
11:08 • 4362 перегляди
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
10:47 • 9174 перегляди
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Ексклюзив
10:05 • 10674 перегляди
Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора
09:09 • 12818 перегляди
Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали записVideo
Україна має сформовані паливні резерви, рітейл і житлові райони забезпечують генераторами - Свириденко

Київ • УНН

 • 276 перегляди

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що Україна має сформовані паливні резерви, а оператори збільшили імпорт пального. У Києві торговельні мережі працюють на генераторах, а ДСНС забезпечує житлові будинки генераторами.

Україна має сформовані паливні резерви, рітейл і житлові райони забезпечують генераторами - Свириденко

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що Україна має сформовані паливні резерви, а оператори збільшили імпорт пального. У Києві торговельні мережі працюють на генераторах, а ДСНС за дорученням уряду забезпечує житлові будинки генераторами. Про це Свириденко заявила під час засідання Верховної Ради, передає УНН

Вчора була інформація по рітейл мережах відносно того, що в місті Києві вони не працюють. Вони працюють. На генераторах вони працюють і ми відкриті до того, щоб збирати потреби від рітейл мереж і від інших бізнес мереж, щоб забезпечити відповідними генераторами. Тому з продуктовими мережами питань немає 

- сказала Свириденко. 

Вона додала, що в Києві, де є найбільші проблеми з заживленням, то за дорученням уряду ДСНС забезпечує житлові будинки генераторами. 

У нас є певний обсяг генераторів. Не буду говорити по потужності, але у нас є можливість заживлювати житлові райони 

- додала Свириденко. 

Окрім того, вона наголосила, що Україна має паливні резерви. 

Були у нас багато питань, чи є в нас достатня кількість пального? Є. Оператори завозять, імпортують. Збільшений обсяг палива, щоб сфорумати ресурси 

- наголосила прем’єр. 

Нагадаємо 

Бучанський район повертається до стабільного електропостачання, водночас у Бориспільському та Броварському ще тривають екстрені відключення.

Кияни повідомляли про закриття великих супермаркетів у столиці, зокрема таких, як "Сільпо", "Аврора", "АТБ". Попередньо, через тривалі відключення світла - генератори не витримують навантаження.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
