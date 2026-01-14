Україна має сформовані паливні резерви, рітейл і житлові райони забезпечують генераторами - Свириденко

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що Україна має сформовані паливні резерви, а оператори збільшили імпорт пального. У Києві торговельні мережі працюють на генераторах, а ДСНС за дорученням уряду забезпечує житлові будинки генераторами. Про це Свириденко заявила під час засідання Верховної Ради, передає УНН.

Вчора була інформація по рітейл мережах відносно того, що в місті Києві вони не працюють. Вони працюють. На генераторах вони працюють і ми відкриті до того, щоб збирати потреби від рітейл мереж і від інших бізнес мереж, щоб забезпечити відповідними генераторами. Тому з продуктовими мережами питань немає