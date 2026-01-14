Украина имеет сформированные топливные резервы, ритейл и жилые районы обеспечивают генераторами - Свириденко
Киев • УНН
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украина имеет сформированные топливные резервы, а операторы увеличили импорт горючего. В Киеве торговые сети работают на генераторах, а ГСЧС по поручению правительства обеспечивает жилые дома генераторами. Об этом Свириденко заявила во время заседания Верховной Рады, передает УНН.
Вчера была информация по ритейл сетям относительно того, что в городе Киеве они не работают. Они работают. На генераторах они работают и мы открыты к тому, чтобы собирать потребности от ритейл сетей и от других бизнес сетей, чтобы обеспечить соответствующими генераторами. Поэтому с продуктовыми сетями вопросов нет
Она добавила, что в Киеве, где есть наибольшие проблемы с электроснабжением, то по поручению правительства ГСЧС обеспечивает жилые дома генераторами.
У нас есть определенный объем генераторов. Не буду говорить по мощности, но у нас есть возможность запитывать жилые районы
Кроме того, она подчеркнула, что Украина имеет топливные резервы.
Было у нас много вопросов, есть ли у нас достаточное количество горючего? Есть. Операторы завозят, импортируют. Увеличен объем топлива, чтобы сформировать ресурсы
Напомним
Бучанский район возвращается к стабильному электроснабжению, в то же время в Бориспольском и Броварском еще продолжаются экстренные отключения.
Киевляне сообщали о закрытии крупных супермаркетов в столице, в частности таких, как "Сильпо", "Аврора", "АТБ". Предварительно, из-за длительных отключений света - генераторы не выдерживают нагрузки.