13:56 • 1126 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 3190 просмотра
Рада назначила Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 3974 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 7750 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 5812 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14 • 8762 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
11:08 • 4404 просмотра
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
10:47 • 9200 просмотра
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
Эксклюзив
10:05 • 10678 просмотра
Правоохранители расследуют 10 уголовных дел, в которых фигурирует скандальная клиника Odrex - Офис Генпрокурора
09:09 • 12823 просмотра
Дело Тимошенко: НАБУ и САП подтвердили сообщение о подозрении руководительнице фракции ВР и выложили записьVideo
Украина имеет сформированные топливные резервы, ритейл и жилые районы обеспечивают генераторами - Свириденко

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украина имеет сформированные топливные резервы, а операторы увеличили импорт горючего. В Киеве торговые сети работают на генераторах, а ГСЧС обеспечивает жилые дома генераторами.

Украина имеет сформированные топливные резервы, ритейл и жилые районы обеспечивают генераторами - Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украина имеет сформированные топливные резервы, а операторы увеличили импорт горючего. В Киеве торговые сети работают на генераторах, а ГСЧС по поручению правительства обеспечивает жилые дома генераторами. Об этом Свириденко заявила во время заседания Верховной Рады, передает УНН

Вчера была информация по ритейл сетям относительно того, что в городе Киеве они не работают. Они работают. На генераторах они работают и мы открыты к тому, чтобы собирать потребности от ритейл сетей и от других бизнес сетей, чтобы обеспечить соответствующими генераторами. Поэтому с продуктовыми сетями вопросов нет 

- сказала Свириденко. 

Она добавила, что в Киеве, где есть наибольшие проблемы с электроснабжением, то по поручению правительства ГСЧС обеспечивает жилые дома генераторами. 

У нас есть определенный объем генераторов. Не буду говорить по мощности, но у нас есть возможность запитывать жилые районы 

- добавила Свириденко. 

Кроме того, она подчеркнула, что Украина имеет топливные резервы. 

Было у нас много вопросов, есть ли у нас достаточное количество горючего? Есть. Операторы завозят, импортируют. Увеличен объем топлива, чтобы сформировать ресурсы 

- подчеркнула премьер. 

Напомним 

Бучанский район возвращается к стабильному электроснабжению, в то же время в Бориспольском и Броварском еще продолжаются экстренные отключения.

Киевляне сообщали о закрытии крупных супермаркетов в столице, в частности таких, как "Сильпо", "Аврора", "АТБ". Предварительно, из-за длительных отключений света - генераторы не выдерживают нагрузки.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
