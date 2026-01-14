Украина имеет сформированные топливные резервы, ритейл и жилые районы обеспечивают генераторами - Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украина имеет сформированные топливные резервы, а операторы увеличили импорт горючего. В Киеве торговые сети работают на генераторах, а ГСЧС по поручению правительства обеспечивает жилые дома генераторами. Об этом Свириденко заявила во время заседания Верховной Рады, передает УНН.

Вчера была информация по ритейл сетям относительно того, что в городе Киеве они не работают. Они работают. На генераторах они работают и мы открыты к тому, чтобы собирать потребности от ритейл сетей и от других бизнес сетей, чтобы обеспечить соответствующими генераторами. Поэтому с продуктовыми сетями вопросов нет