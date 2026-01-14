Бучанський район Київщини повертається до графіків: скасовано екстрені відключення

$43.180.08
50.320.20
ukenru
13:18 • 410 перегляди
Рада призначила Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 792 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 3220 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 3212 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 6502 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
11:08 • 3346 перегляди
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
10:47 • 8128 перегляди
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Ексклюзив
10:05 • 10335 перегляди
Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора
09:09 • 12502 перегляди
Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали записVideo
08:52 • 12882 перегляди
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1м/с
81%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На фронті за добу відбулося 141 бойове зіткнення, знищено багато техніки і військових ворога - ГенштабPhoto14 січня, 06:53 • 10436 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 25050 перегляди
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалийVideo07:43 • 15779 перегляди
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК09:19 • 11701 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo11:32 • 8536 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
12:53 • 3208 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo11:32 • 8836 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 25270 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 43499 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 57792 перегляди
Актуальнi люди
Юлія Тимошенко
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Олексій Гончаренко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Дніпропетровська область
Іран
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 21166 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 55948 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 48902 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 53699 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 55113 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Financial Times
Соціальна мережа
Х-101

Бучанський район Київщини повертається до графіків: скасовано екстрені відключення

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Бучанський район на Київщині відновив стабільне електропостачання, скасувавши екстрені відключення. Водночас у Бориспільському та Броварському районах ще діють екстрені відключення.

Бучанський район Київщини повертається до графіків: скасовано екстрені відключення

Бучанський район повертається до стабільного електропостачання, водночас у Бориспільському та Броварському ще тривають екстрені відключення. Про це повідомляє ДТЕК, пише УНН.

Бригади ДТЕК цілодобово працюють в області, щоб подолати наслідки обстрілів та сильної негоди. Бучанський район: вдалося стабілізувати ситуацію. Екстрені відключення скасовані, переходимо до графіків

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Бориспільському та Броварському районі ще тривають екстрені відключення.

Також в усій області є точкові аварії через негоду.

"Робимо все можливе, щоб ліквідувати їх наслідки", - додали в ДТЕК.

Нагадаємо

У Києві тривають екстрені відключення світла: 3 години зі світлом, до 10 - без. Енергосистема працює в аварійних умовах, час відключень може змінюватися.

Найскладніше в енергетиці після атак рф у столичному регіоні, на Одещині обмеження, на Дніпровщині 40 тисяч без світла - Міненерго14.01.26, 10:33 • 2974 перегляди

Ольга Розгон

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Броварський район
ДТЕК