Бучанський район Київщини повертається до графіків: скасовано екстрені відключення
Київ • УНН
Бучанський район на Київщині відновив стабільне електропостачання, скасувавши екстрені відключення. Водночас у Бориспільському та Броварському районах ще діють екстрені відключення.
Бучанський район повертається до стабільного електропостачання, водночас у Бориспільському та Броварському ще тривають екстрені відключення. Про це повідомляє ДТЕК, пише УНН.
Бригади ДТЕК цілодобово працюють в області, щоб подолати наслідки обстрілів та сильної негоди. Бучанський район: вдалося стабілізувати ситуацію. Екстрені відключення скасовані, переходимо до графіків
Зазначається, що у Бориспільському та Броварському районі ще тривають екстрені відключення.
Також в усій області є точкові аварії через негоду.
"Робимо все можливе, щоб ліквідувати їх наслідки", - додали в ДТЕК.
Нагадаємо
У Києві тривають екстрені відключення світла: 3 години зі світлом, до 10 - без. Енергосистема працює в аварійних умовах, час відключень може змінюватися.
