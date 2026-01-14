Бучанский район Киевской области возвращается к графикам: отменены экстренные отключения
Киев • УНН
Бучанский район Киевской области возобновил стабильное электроснабжение, отменив экстренные отключения. В то же время в Бориспольском и Броварском районах еще действуют экстренные отключения.
Бригады ДТЭК круглосуточно работают в области, чтобы преодолеть последствия обстрелов и сильной непогоды. Бучанский район: удалось стабилизировать ситуацию. Экстренные отключения отменены, переходим к графикам
Отмечается, что в Бориспольском и Броварском районе еще продолжаются экстренные отключения.
Также по всей области есть точечные аварии из-за непогоды.
"Делаем все возможное, чтобы ликвидировать их последствия", - добавили в ДТЭК.
Напомним
В Киеве продолжаются экстренные отключения света: 3 часа со светом, до 10 - без. Энергосистема работает в аварийных условиях, время отключений может меняться.
