Бучанский район Киевской области возвращается к графикам: отменены экстренные отключения

13:18 • 346 просмотра
Рада назначила Наталуху главой Фонда госимущества
13:16 • 666 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
12:53 • 3068 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 3102 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14 • 6376 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
11:08 • 3284 просмотра
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
10:47 • 7982 просмотра
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
10:05 • 10283 просмотра
Правоохранители расследуют 10 уголовных дел, в которых фигурирует скандальная клиника Odrex - Офис Генпрокурора
09:09 • 12448 просмотра
Дело Тимошенко: НАБУ и САП подтвердили сообщение о подозрении руководительнице фракции ВР и выложили записьVideo
08:52 • 12830 просмотра
Посланники Трампа Виткофф и Кушнер планируют поездку в Москву для встречи с Путиным в ближайшее время - Bloomberg
Популярные новости
На фронте за сутки произошло 141 боевое столкновение, уничтожено много техники и военных врага - Генштаб
14 января, 06:53
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?
14 января, 07:00
В Киеве произошел взрыв в квартире, есть пострадавший
07:43
ГУР выявило 50 иностранных станков, работающих на российский ВПК
09:19
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обысках
11:32
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:53 • 3060 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обысках
11:32
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?
14 января, 07:00
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения света
13 января, 19:36
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документации
13 января, 12:46
13 января, 12:46 • 57710 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix
13 января, 15:09
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом Каулитцем
12 января, 00:45
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта
11 января, 23:46
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленной
10 января, 15:04
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременности
10 января, 13:08
Бучанский район Киевской области возвращается к графикам: отменены экстренные отключения

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Бучанский район Киевской области возобновил стабильное электроснабжение, отменив экстренные отключения. В то же время в Бориспольском и Броварском районах еще действуют экстренные отключения.

Бучанский район Киевской области возвращается к графикам: отменены экстренные отключения

Бучанский район возвращается к стабильному электроснабжению, в то же время в Бориспольском и Броварском еще продолжаются экстренные отключения. Об этом сообщает ДТЭК, пишет УНН.

Бригады ДТЭК круглосуточно работают в области, чтобы преодолеть последствия обстрелов и сильной непогоды. Бучанский район: удалось стабилизировать ситуацию. Экстренные отключения отменены, переходим к графикам

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в Бориспольском и Броварском районе еще продолжаются экстренные отключения.

Также по всей области есть точечные аварии из-за непогоды.

"Делаем все возможное, чтобы ликвидировать их последствия", - добавили в ДТЭК.

Напомним

В Киеве продолжаются экстренные отключения света: 3 часа со светом, до 10 - без. Энергосистема работает в аварийных условиях, время отключений может меняться.

Самая сложная ситуация в энергетике после атак РФ в столичном регионе, в Одесской области ограничения, в Днепропетровской области 40 тысяч без света - Минэнерго
14.01.26, 10:33

Ольга Розгон

Общество
Графики отключений электроэнергии
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Броварской район
ДТЭК