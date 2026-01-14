Атаки рф на Київ: у ДТЕК розповіли, які графіки діють в столиці

У Києві через наслідки російських атак по українській енергосистемі тривають екстрені відключення світла. Орієнтовно ситуація зараз така: близько 3 годин зі світлом і до 10 – без, повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.

При цьому час може змінюватися, адже енергосистема працює в аварійних умовах. Додатково впливають погода та перевантаження мереж.

Водночас, якщо за адресою клієнтів електроенергії немає понад 12 годин, імовірно, сталася локальна аварія.

Енергетики радять перевіряти інформацію у чат-боті або на сайті ДТЕК, чи є зафіксована аварія.

Якщо ні, зверніться до ЖЕКу або ОСББ - вони перевірять внутрішні мережі й за потреби подадуть заявку