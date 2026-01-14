$43.180.08
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
10:47 • 3850 перегляди
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Ексклюзив
10:05 • 7196 перегляди
Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора
09:09 • 10898 перегляди
Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали записVideo
08:52 • 11630 перегляди
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg
06:55 • 13704 перегляди
Сенатори США запропонували закон для заборони військовим окупувати території НАТО
13 січня, 19:36 • 41026 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 37950 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 33950 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 34946 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Атаки рф на Київ: у ДТЕК розповіли, які графіки діють в столиці

Київ • УНН

 • 938 перегляди

У Києві тривають екстрені відключення світла: 3 години зі світлом, до 10 - без. Енергосистема працює в аварійних умовах, час відключень може змінюватися.

Атаки рф на Київ: у ДТЕК розповіли, які графіки діють в столиці

У Києві через наслідки російських атак по українській енергосистемі тривають екстрені відключення світла. Орієнтовно ситуація зараз така: близько 3 годин зі світлом і до 10 – без, повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.

Деталі

При цьому час може змінюватися, адже енергосистема працює в аварійних умовах. Додатково впливають погода та перевантаження мереж.

Водночас, якщо за адресою клієнтів електроенергії немає понад 12 годин, імовірно, сталася локальна аварія.

Енергетики радять перевіряти інформацію у чат-боті або на сайті ДТЕК, чи є зафіксована аварія.

Якщо ні, зверніться до ЖЕКу або ОСББ - вони перевірять внутрішні мережі й за потреби подадуть заявку

 - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Станом на ранок 14 січня у Києві та Київській області не діяли графіки відключень, на Одещині та Дніпропетровщині також є обмеження.

Євген Устименко

СуспільствоКиїв
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Одеська область
Дніпропетровська область
ДТЕК
Київ