Атаки рф на Київ: у ДТЕК розповіли, які графіки діють в столиці
Київ • УНН
У Києві тривають екстрені відключення світла: 3 години зі світлом, до 10 - без. Енергосистема працює в аварійних умовах, час відключень може змінюватися.
У Києві через наслідки російських атак по українській енергосистемі тривають екстрені відключення світла. Орієнтовно ситуація зараз така: близько 3 годин зі світлом і до 10 – без, повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.
Деталі
При цьому час може змінюватися, адже енергосистема працює в аварійних умовах. Додатково впливають погода та перевантаження мереж.
Водночас, якщо за адресою клієнтів електроенергії немає понад 12 годин, імовірно, сталася локальна аварія.
Енергетики радять перевіряти інформацію у чат-боті або на сайті ДТЕК, чи є зафіксована аварія.
Якщо ні, зверніться до ЖЕКу або ОСББ - вони перевірять внутрішні мережі й за потреби подадуть заявку
Нагадаємо
Станом на ранок 14 січня у Києві та Київській області не діяли графіки відключень, на Одещині та Дніпропетровщині також є обмеження.