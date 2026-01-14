Атаки РФ на Киев: в ДТЭК рассказали, какие графики действуют в столице

В Киеве из-за последствий российских атак по украинской энергосистеме продолжаются экстренные отключения света. Ориентировочно ситуация сейчас такова: около 3 часов со светом и до 10 – без, сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

При этом время может меняться, ведь энергосистема работает в аварийных условиях. Дополнительно влияют погода и перегрузка сетей.

В то же время, если по адресу клиентов электроэнергии нет более 12 часов, вероятно, произошла локальная авария.

Энергетики советуют проверять информацию в чат-боте или на сайте ДТЭК, есть ли зафиксированная авария.

Если нет, обратитесь в ЖЭК или ОСМД – они проверят внутренние сети и при необходимости подадут заявку