$43.180.08
50.320.20
ukenru
12:14 • 2900 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
10:47 • 4356 просмотра
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
Эксклюзив
10:05 • 7664 просмотра
Правоохранители расследуют 10 уголовных дел, в которых фигурирует скандальная клиника Odrex - Офис Генпрокурора
09:09 • 11119 просмотра
Дело Тимошенко: НАБУ и САП подтвердили сообщение о подозрении руководительнице фракции ВР и выложили записьVideo
08:52 • 11828 просмотра
Посланники Трампа Виткофф и Кушнер планируют поездку в Москву для встречи с Путиным в ближайшее время - Bloomberg
06:55 • 13789 просмотра
Сенаторы США предложили закон о запрете военным оккупировать территории НАТО
13 января, 19:36 • 41272 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19 • 37972 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 33969 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 34966 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Графики отключений электроэнергии
Атаки РФ на Киев: в ДТЭК рассказали, какие графики действуют в столице

Киев • УНН

 • 1032 просмотра

В Киеве продолжаются экстренные отключения света: 3 часа со светом, до 10 – без. Энергосистема работает в аварийных условиях, время отключений может меняться.

Атаки РФ на Киев: в ДТЭК рассказали, какие графики действуют в столице

В Киеве из-за последствий российских атак по украинской энергосистеме продолжаются экстренные отключения света. Ориентировочно ситуация сейчас такова: около 3 часов со светом и до 10 – без, сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

При этом время может меняться, ведь энергосистема работает в аварийных условиях. Дополнительно влияют погода и перегрузка сетей.

В то же время, если по адресу клиентов электроэнергии нет более 12 часов, вероятно, произошла локальная авария.

Энергетики советуют проверять информацию в чат-боте или на сайте ДТЭК, есть ли зафиксированная авария.

Если нет, обратитесь в ЖЭК или ОСМД – они проверят внутренние сети и при необходимости подадут заявку

 - говорится в сообщении.

Напомним

По состоянию на утро 14 января в Киеве и Киевской области не действовали графики отключений, в Одесской и Днепропетровской областях также есть ограничения.

Евгений Устименко

Киев