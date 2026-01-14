Атаки РФ на Киев: в ДТЭК рассказали, какие графики действуют в столице
Киев • УНН
В Киеве продолжаются экстренные отключения света: 3 часа со светом, до 10 – без. Энергосистема работает в аварийных условиях, время отключений может меняться.
В Киеве из-за последствий российских атак по украинской энергосистеме продолжаются экстренные отключения света. Ориентировочно ситуация сейчас такова: около 3 часов со светом и до 10 – без, сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Детали
При этом время может меняться, ведь энергосистема работает в аварийных условиях. Дополнительно влияют погода и перегрузка сетей.
В то же время, если по адресу клиентов электроэнергии нет более 12 часов, вероятно, произошла локальная авария.
Энергетики советуют проверять информацию в чат-боте или на сайте ДТЭК, есть ли зафиксированная авария.
Если нет, обратитесь в ЖЭК или ОСМД – они проверят внутренние сети и при необходимости подадут заявку
Напомним
По состоянию на утро 14 января в Киеве и Киевской области не действовали графики отключений, в Одесской и Днепропетровской областях также есть ограничения.