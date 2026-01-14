$43.180.08
13:18
Рада призначила Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
11:08
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
10:47
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Ексклюзив
10:05
Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора
09:09
Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали записVideo
08:52
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg
Удар рф по Оріхову 14 січня: зруйновано будинок, поранено жінку

Київ • УНН

 • 16 перегляди

14 січня росіяни обстріляли Оріхів Запорізької області, пошкодивши приватний будинок та поранивши 54-річну жінку. Місто перетворилося на руїни через постійні бомбардування.

Удар рф по Оріхову 14 січня: зруйновано будинок, поранено жінку
Фото: www.instagram.com/libkos

У середу, 14 січня, росіяни вдарили з артилерії по Оріхову Пологівського району Запорізької області - було пошкоджено приватний будинок, жінка отримала поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Деталі

росіяни ударили з артилерії по Оріхову. Пошкоджений приватний будинок. Поранена 54-річна жінка отримує усю необхідну медичну допомогу

- йдеться в дописі.

Водночас фотографи Костянтин і Влада Ліберови опублікували в Instagram фото того, як виглядає Оріхів зараз, з урахуванням російських бомбардувань.

Від центру Оріхова до лінії бойового зіткнення - приблизно 8 км, якщо вірити карті deep state. Все місто вкрито павутинням оптоволокна та сплутаних розірваних антидронових сіток. Навколо - суцільна руїна. Хоча в Оріхові лишається десь тисяча місцевих - зустріти їх на вулицях важко: місто перетворилось на привид, як і решта населених пунктів, до яких впритул підійшла росія 

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

Влада оголосила про обовʼязкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з п’яти населених пунктів Запорізької області. Рішення стосується 40 дітей з 26 родин, яких розмістять у Черкаській області.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Нерухомість
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Черкаська область
Запорізька область