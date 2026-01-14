Удар рф по Оріхову 14 січня: зруйновано будинок, поранено жінку
Київ • УНН
14 січня росіяни обстріляли Оріхів Запорізької області, пошкодивши приватний будинок та поранивши 54-річну жінку. Місто перетворилося на руїни через постійні бомбардування.
У середу, 14 січня, росіяни вдарили з артилерії по Оріхову Пологівського району Запорізької області - було пошкоджено приватний будинок, жінка отримала поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Деталі
росіяни ударили з артилерії по Оріхову. Пошкоджений приватний будинок. Поранена 54-річна жінка отримує усю необхідну медичну допомогу
Водночас фотографи Костянтин і Влада Ліберови опублікували в Instagram фото того, як виглядає Оріхів зараз, з урахуванням російських бомбардувань.
Від центру Оріхова до лінії бойового зіткнення - приблизно 8 км, якщо вірити карті deep state. Все місто вкрито павутинням оптоволокна та сплутаних розірваних антидронових сіток. Навколо - суцільна руїна. Хоча в Оріхові лишається десь тисяча місцевих - зустріти їх на вулицях важко: місто перетворилось на привид, як і решта населених пунктів, до яких впритул підійшла росія
Нагадаємо
Влада оголосила про обовʼязкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з п’яти населених пунктів Запорізької області. Рішення стосується 40 дітей з 26 родин, яких розмістять у Черкаській області.