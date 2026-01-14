$43.180.08
13:18
Рада назначила Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
11:08
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
10:47
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
Эксклюзив
10:05
Правоохранители расследуют 10 уголовных дел, в которых фигурирует скандальная клиника Odrex - Офис Генпрокурора
09:09
Дело Тимошенко: НАБУ и САП подтвердили сообщение о подозрении руководительнице фракции ВР и выложили записьVideo
08:52
Посланники Трампа Виткофф и Кушнер планируют поездку в Москву для встречи с Путиным в ближайшее время - Bloomberg
Удар рф по Орехову 14 января: разрушен дом, ранена женщина

Киев • УНН

 • 38 просмотра

14 января россияне обстреляли Орехов Запорожской области, повредив частный дом и ранив 54-летнюю женщину. Город превратился в руины из-за постоянных бомбардировок.

Удар рф по Орехову 14 января: разрушен дом, ранена женщина
Фото: www.instagram.com/libkos

В среду, 14 января, россияне ударили из артиллерии по Орехову Пологовского района Запорожской области - был поврежден частный дом, женщина получила ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Детали

россияне ударили из артиллерии по Орехову. Поврежден частный дом. Раненая 54-летняя женщина получает всю необходимую медицинскую помощь

- говорится в сообщении.

В то же время фотографы Константин и Влада Либеровы опубликовали в Instagram фото того, как выглядит Орехов сейчас, с учетом российских бомбардировок.

От центра Орехова до линии боевого соприкосновения - примерно 8 км, если верить карте deep state. Весь город покрыт паутиной оптоволокна и спутанных разорванных антидроновых сеток. Вокруг - сплошная руина. Хотя в Орехове остается где-то тысяча местных - встретить их на улицах трудно: город превратился в призрак, как и остальные населенные пункты, к которым вплотную подошла россия 

- говорится в сообщении.

Напомним

Власти объявили об обязательной эвакуации детей вместе с родителями или законными представителями из пяти населенных пунктов Запорожской области. Решение касается 40 детей из 26 семей, которых разместят в Черкасской области.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
