Удар рф по Орехову 14 января: разрушен дом, ранена женщина
Киев • УНН
14 января россияне обстреляли Орехов Запорожской области, повредив частный дом и ранив 54-летнюю женщину. Город превратился в руины из-за постоянных бомбардировок.
В среду, 14 января, россияне ударили из артиллерии по Орехову Пологовского района Запорожской области - был поврежден частный дом, женщина получила ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Детали
россияне ударили из артиллерии по Орехову. Поврежден частный дом. Раненая 54-летняя женщина получает всю необходимую медицинскую помощь
В то же время фотографы Константин и Влада Либеровы опубликовали в Instagram фото того, как выглядит Орехов сейчас, с учетом российских бомбардировок.
От центра Орехова до линии боевого соприкосновения - примерно 8 км, если верить карте deep state. Весь город покрыт паутиной оптоволокна и спутанных разорванных антидроновых сеток. Вокруг - сплошная руина. Хотя в Орехове остается где-то тысяча местных - встретить их на улицах трудно: город превратился в призрак, как и остальные населенные пункты, к которым вплотную подошла россия
Напомним
Власти объявили об обязательной эвакуации детей вместе с родителями или законными представителями из пяти населенных пунктов Запорожской области. Решение касается 40 детей из 26 семей, которых разместят в Черкасской области.