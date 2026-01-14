Привласнив 10 млн грн: військовому посадовцю повідомили про підозру
Київ • УНН
Начальнику розрахункової групи бойової бригади на Запорізькому напрямку повідомлено про підозру у шахрайстві. Він привласнив 9,72 млн грн, змінюючи реквізити зарплатних карток військовослужбовців на власні рахунки.
Військовий посадовець однієї з бойових бригад на Запорізькому напрямку отримав підозру у шахрайстві у зв'язку з привласненням 10 млн грн, які мали піти на грошове забезпечення бійців Збройних сил. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру начальнику розрахункової групи фінансово-економічної служби однієї з бойових бригад на Запорізькому напрямку
За даними слідства, посадовець отримав доступ до електронного кабінету військової частини в банку та під час формування платіжних відомостей змінював реквізити зарплатних карток військовослужбовців на власні рахунки. Також у документах зазначав дані осіб, уже звільнених зі служби.
Для реалізації схеми він відкрив 14 рахунків у різних банках. Упродовж травня 2023 - квітня 2025 років незаконно заволодів коштами держбюджету на суму 9,72 млн грн.
Кошти легалізовував через фінансові операції: знімав готівку, переказував між картками, оплачував товари й послуги, погашав кредити, частину витратив на азартні ігри.
Йому інкримінують ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 та ч. 4 ст. 408 КК України. За клопотанням прокурора суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави 12,5 млн грн.
Заволодів майном в обхід закону: розпочато провадження проти колишнього прокурора однієї з областей України14.01.26, 14:59 • 1478 переглядiв