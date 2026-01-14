Привласнив 10 млн грн: військовому посадовцю повідомили про підозру

$43.180.08
50.320.20
ukenru
13:56 • 172 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 1532 перегляди
Рада призначила Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 2396 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 5196 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 4480 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 7770 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
11:08 • 3854 перегляди
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
10:47 • 8798 перегляди
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Ексклюзив
10:05 • 10522 перегляди
Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора
09:09 • 12696 перегляди
Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали записVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.2м/с
78%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На фронті за добу відбулося 141 бойове зіткнення, знищено багато техніки і військових ворога - ГенштабPhoto14 січня, 06:53 • 11114 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 26254 перегляди
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалийVideo14 січня, 07:43 • 16479 перегляди
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК09:19 • 12436 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo11:32 • 10350 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
12:53 • 5196 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo11:32 • 10368 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 26271 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 44169 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 58286 перегляди
Актуальнi люди
Юлія Тимошенко
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Дніпропетровська область
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 21402 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 56169 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 49096 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 53882 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 55290 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Signal

Привласнив 10 млн грн: військовому посадовцю повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Начальнику розрахункової групи бойової бригади на Запорізькому напрямку повідомлено про підозру у шахрайстві. Він привласнив 9,72 млн грн, змінюючи реквізити зарплатних карток військовослужбовців на власні рахунки.

Привласнив 10 млн грн: військовому посадовцю повідомили про підозру

Військовий посадовець однієї з бойових бригад на Запорізькому напрямку отримав підозру у шахрайстві у зв'язку з привласненням 10 млн грн, які мали піти на грошове забезпечення бійців Збройних сил. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру начальнику розрахункової групи фінансово-економічної служби однієї з бойових бригад на Запорізькому напрямку

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовець отримав доступ до електронного кабінету військової частини в банку та під час формування платіжних відомостей змінював реквізити зарплатних карток військовослужбовців на власні рахунки. Також у документах зазначав дані осіб, уже звільнених зі служби.

Для реалізації схеми він відкрив 14 рахунків у різних банках. Упродовж травня 2023 - квітня 2025 років незаконно заволодів коштами держбюджету на суму 9,72 млн грн.

Кошти легалізовував через фінансові операції: знімав готівку, переказував між картками, оплачував товари й послуги, погашав кредити, частину витратив на азартні ігри.

Йому інкримінують ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 та ч. 4 ст. 408 КК України. За клопотанням прокурора суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави 12,5 млн грн.

Заволодів майном в обхід закону: розпочато провадження проти колишнього прокурора однієї з областей України14.01.26, 14:59 • 1478 переглядiв

Ольга Розгон

Кримінал та НП
Державний бюджет
Банківська картка
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Запорізька область
Збройні сили України