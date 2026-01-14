Заволодів майном в обхід закону: розпочато провадження проти колишнього прокурора однієї з областей України

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
12:53 • 296 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 958 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 3594 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
11:08 • 1702 перегляди
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
10:47 • 5244 перегляди
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Ексклюзив
10:05 • 8474 перегляди
Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора
09:09 • 11483 перегляди
Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали записVideo
08:52 • 12118 перегляди
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg
14 січня, 06:55 • 13964 перегляди
Сенатори США запропонували закон для заборони військовим окупувати території НАТО
13 січня, 19:36 • 41723 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1м/с
81%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Лідери G7 у Давосі спробують переконати Трампа підтримати гарантії безпеки для України - FT14 січня, 03:01 • 5472 перегляди
На фронті за добу відбулося 141 бойове зіткнення, знищено багато техніки і військових ворога - ГенштабPhoto14 січня, 06:53 • 7624 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 21995 перегляди
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалийVideo07:43 • 14117 перегляди
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК09:19 • 10021 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
12:53 • 302 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo11:32 • 5206 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 22394 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 41728 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 56335 перегляди
Актуальнi люди
Юлія Тимошенко
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Олексій Гончаренко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Дніпропетровська область
Іран
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 20489 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 55349 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 48368 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 53205 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 54637 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Financial Times
Соціальна мережа
Х-101

Заволодів майном в обхід закону: розпочато провадження проти колишнього прокурора однієї з областей України

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора розслідує справу щодо можливого заволодіння майном та внесення неправдивих відомостей колишнім обласним прокурором. Йдеться про обставини оформлення пенсії по інвалідності та її розміру.

Заволодів майном в обхід закону: розпочато провадження проти колишнього прокурора однієї з областей України

Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора зареєструвала кримінальне провадження за фактами можливого заволодіння майном шляхом обману та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України). Підозрюваним є один з колишніх обласних керівників органів прокуратури, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

Досудове розслідування розпочато з метою перевірки обставин оформлення пенсії по інвалідності колишньому прокурору відповідно до Закону України "Про прокуратуру" 1991 року (№ 1789-XII), а також визначення її розміру в судовому порядку 

- йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження було зареєстроване ще 12 січня 2026 року. Як зазначили в ОГП, буде перевірено дотримання вимог законодавства під час подання документів, ухвалення рішень та реалізації судових актів, що стали підставою для пенсійного забезпечення.

Водночас наголошуємо, що особа, щодо якої здійснюється перевірка, не є чинним прокурором та не обіймає жодної посади в органах прокуратури. Пенсійні виплати йому здійснюються органами пенсійного забезпечення відповідно до законодавства та на виконання судових рішень

 - заявили в Офісі Генерального прокурора.

Нагадаємо

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України. Йдеться про Юлію Тимошенко: її підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Пенсійний вік
Юлія Тимошенко
Генеральний прокурор (Україна)
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України
Україна