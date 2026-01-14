Заволодів майном в обхід закону: розпочато провадження проти колишнього прокурора однієї з областей України
Київ • УНН
Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора розслідує справу щодо можливого заволодіння майном та внесення неправдивих відомостей колишнім обласним прокурором. Йдеться про обставини оформлення пенсії по інвалідності та її розміру.
Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора зареєструвала кримінальне провадження за фактами можливого заволодіння майном шляхом обману та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України). Підозрюваним є один з колишніх обласних керівників органів прокуратури, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
Досудове розслідування розпочато з метою перевірки обставин оформлення пенсії по інвалідності колишньому прокурору відповідно до Закону України "Про прокуратуру" 1991 року (№ 1789-XII), а також визначення її розміру в судовому порядку
Кримінальне провадження було зареєстроване ще 12 січня 2026 року. Як зазначили в ОГП, буде перевірено дотримання вимог законодавства під час подання документів, ухвалення рішень та реалізації судових актів, що стали підставою для пенсійного забезпечення.
Водночас наголошуємо, що особа, щодо якої здійснюється перевірка, не є чинним прокурором та не обіймає жодної посади в органах прокуратури. Пенсійні виплати йому здійснюються органами пенсійного забезпечення відповідно до законодавства та на виконання судових рішень
