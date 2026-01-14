Завладел имуществом в обход закона: начато производство против бывшего прокурора одной из областей Украины
Киев • УНН
Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора расследует дело о возможном завладении имуществом и внесении ложных сведений бывшим областным прокурором. Речь идет об обстоятельствах оформления пенсии по инвалидности и ее размера.
Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора зарегистрировала уголовное производство по фактам возможного завладения имуществом путем обмана и внесения заведомо ложных сведений в официальные документы (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемым является один из бывших областных руководителей органов прокуратуры, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
Досудебное расследование начато с целью проверки обстоятельств оформления пенсии по инвалидности бывшему прокурору в соответствии с Законом Украины "О прокуратуре" 1991 года (№ 1789-XII), а также определения ее размера в судебном порядке
Уголовное производство было зарегистрировано еще 12 января 2026 года. Как отметили в ОГП, будет проверено соблюдение требований законодательства при подаче документов, принятии решений и реализации судебных актов, ставших основанием для пенсионного обеспечения.
В то же время подчеркиваем, что лицо, в отношении которого осуществляется проверка, не является действующим прокурором и не занимает никакой должности в органах прокуратуры. Пенсионные выплаты ему осуществляются органами пенсионного обеспечения в соответствии с законодательством и во исполнение судебных решений
Напомним
