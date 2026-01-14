Завладел имуществом в обход закона: начато производство против бывшего прокурора одной из областей Украины

$43.180.08
Эксклюзив
12:53 • 310 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 968 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14 • 3610 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
11:08 • 1712 просмотра
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
10:47 • 5272 просмотра
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
Эксклюзив
10:05 • 8496 просмотра
Правоохранители расследуют 10 уголовных дел, в которых фигурирует скандальная клиника Odrex - Офис Генпрокурора
09:09 • 11493 просмотра
Дело Тимошенко: НАБУ и САП подтвердили сообщение о подозрении руководительнице фракции ВР и выложили записьVideo
08:52 • 12123 просмотра
Посланники Трампа Виткофф и Кушнер планируют поездку в Москву для встречи с Путиным в ближайшее время - Bloomberg
14 января, 06:55 • 13971 просмотра
Сенаторы США предложили закон о запрете военным оккупировать территории НАТО
13 января, 19:36 • 41738 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Лидеры G7 в Давосе попытаются убедить Трампа поддержать гарантии безопасности для Украины - FT14 января, 03:01 • 5474 просмотра
На фронте за сутки произошло 141 боевое столкновение, уничтожено много техники и военных врага - ГенштабPhoto14 января, 06:53 • 7626 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 21995 просмотра
В Киеве произошел взрыв в квартире, есть пострадавшийVideo07:43 • 14117 просмотра
ГУР выявило 50 иностранных станков, работающих на российский ВПК09:19 • 10022 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
12:53 • 304 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo11:32 • 5210 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 22397 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 41730 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 56335 просмотра
Юлия Тимошенко
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Днепропетровская область
Иран
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 20491 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 55351 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 48370 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 53207 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 54638 просмотра
Отопление
Техника
Financial Times
Социальная сеть
Х-101

Завладел имуществом в обход закона: начато производство против бывшего прокурора одной из областей Украины

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора расследует дело о возможном завладении имуществом и внесении ложных сведений бывшим областным прокурором. Речь идет об обстоятельствах оформления пенсии по инвалидности и ее размера.

Завладел имуществом в обход закона: начато производство против бывшего прокурора одной из областей Украины

Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора зарегистрировала уголовное производство по фактам возможного завладения имуществом путем обмана и внесения заведомо ложных сведений в официальные документы (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемым является один из бывших областных руководителей органов прокуратуры, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Досудебное расследование начато с целью проверки обстоятельств оформления пенсии по инвалидности бывшему прокурору в соответствии с Законом Украины "О прокуратуре" 1991 года (№ 1789-XII), а также определения ее размера в судебном порядке 

- говорится в сообщении.

Уголовное производство было зарегистрировано еще 12 января 2026 года. Как отметили в ОГП, будет проверено соблюдение требований законодательства при подаче документов, принятии решений и реализации судебных актов, ставших основанием для пенсионного обеспечения.

В то же время подчеркиваем, что лицо, в отношении которого осуществляется проверка, не является действующим прокурором и не занимает никакой должности в органах прокуратуры. Пенсионные выплаты ему осуществляются органами пенсионного обеспечения в соответствии с законодательством и во исполнение судебных решений

 - заявили в Офисе Генерального прокурора.

Напомним

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины. Речь идет о Юлии Тимошенко: ее подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Пенсионный возраст
Юлия Тимошенко
Генеральный прокурор Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Украина