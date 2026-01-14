Присвоил 10 млн грн: военному должностному лицу сообщили о подозрении
Киев • УНН
Начальнику расчетной группы боевой бригады на Запорожском направлении сообщено о подозрении в мошенничестве. Он присвоил 9,72 млн грн, меняя реквизиты зарплатных карт военнослужащих на собственные счета.
Военный чиновник одной из боевых бригад на Запорожском направлении получил подозрение в мошенничестве в связи с присвоением 10 млн грн, которые должны были пойти на денежное обеспечение бойцов Вооруженных сил. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет УНН.
При процессуальном руководстве Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении начальнику расчетной группы финансово-экономической службы одной из боевых бригад на Запорожском направлении
По данным следствия, должностное лицо получило доступ к электронному кабинету воинской части в банке и во время формирования платежных ведомостей меняло реквизиты зарплатных карт военнослужащих на собственные счета. Также в документах указывал данные лиц, уже уволенных со службы.
Для реализации схемы он открыл 14 счетов в разных банках. В течение мая 2023 - апреля 2025 годов незаконно завладел средствами госбюджета на сумму 9,72 млн грн.
Средства легализовал через финансовые операции: снимал наличные, переводил между картами, оплачивал товары и услуги, погашал кредиты, часть потратил на азартные игры.
Ему инкриминируют ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 и ч. 4 ст. 408 УК Украины. По ходатайству прокурора суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога 12,5 млн грн.
