13:56 • 1112 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 3170 просмотра
Рада назначила Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 3958 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 7724 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 5792 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14 • 8742 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
11:08 • 4396 просмотра
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
10:47 • 9194 просмотра
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
Эксклюзив
10:05 • 10677 просмотра
Правоохранители расследуют 10 уголовных дел, в которых фигурирует скандальная клиника Odrex - Офис Генпрокурора
09:09 • 12823 просмотра
Дело Тимошенко: НАБУ и САП подтвердили сообщение о подозрении руководительнице фракции ВР и выложили записьVideo
Присвоил 10 млн грн: военному должностному лицу сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 940 просмотра

Начальнику расчетной группы боевой бригады на Запорожском направлении сообщено о подозрении в мошенничестве. Он присвоил 9,72 млн грн, меняя реквизиты зарплатных карт военнослужащих на собственные счета.

Присвоил 10 млн грн: военному должностному лицу сообщили о подозрении

Военный чиновник одной из боевых бригад на Запорожском направлении получил подозрение в мошенничестве в связи с присвоением 10 млн грн, которые должны были пойти на денежное обеспечение бойцов Вооруженных сил. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении начальнику расчетной группы финансово-экономической службы одной из боевых бригад на Запорожском направлении

- говорится в сообщении.

По данным следствия, должностное лицо получило доступ к электронному кабинету воинской части в банке и во время формирования платежных ведомостей меняло реквизиты зарплатных карт военнослужащих на собственные счета. Также в документах указывал данные лиц, уже уволенных со службы.

Для реализации схемы он открыл 14 счетов в разных банках. В течение мая 2023 - апреля 2025 годов незаконно завладел средствами госбюджета на сумму 9,72 млн грн.

Средства легализовал через финансовые операции: снимал наличные, переводил между картами, оплачивал товары и услуги, погашал кредиты, часть потратил на азартные игры.

Ему инкриминируют ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 и ч. 4 ст. 408 УК Украины. По ходатайству прокурора суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога 12,5 млн грн.

Завладел имуществом в обход закона: начато производство против бывшего прокурора одной из областей Украины14.01.26, 14:59 • 1832 просмотра

Криминал и ЧП
Государственный бюджет
Банковская карта
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Запорожская область
Вооруженные силы Украины