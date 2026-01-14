50 бойових зіткнень на фронті: ЗСУ відбили 13 атак на Покровському напрямку

$43.180.08
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 2826 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 4844 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 7626 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 8060 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 12296 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 8624 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 10484 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
11:08 • 5478 перегляди
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
10:47 • 10039 перегляди
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Популярнi новини
На фронті за добу відбулося 141 бойове зіткнення, знищено багато техніки і військових ворога - Генштаб
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалий
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшуки
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
12:53 • 12296 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшуки
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документації
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 60706 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом Кауліцем
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітність
50 бойових зіткнень на фронті: ЗСУ відбили 13 атак на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Від початку доби зафіксовано 50 бойових зіткнень. Українські захисники відбили 13 атак на Покровському напрямку та 10 на Костянтинівському.

50 бойових зіткнень на фронті: ЗСУ відбили 13 атак на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті зафіксовано 50 бойових зіткнень, на Покровському напрямку українські захисники вже відбили 13 атак, а на Костянтинівському - 10, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках наші воїни відбили одну атаку російських загарбників, противник здійснив 64 обстріли, з яких три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулось сім атак ворога у районі Вовчанська та у напрямках населених пунктів Графське, Вовчанські Хутори, Кругле. Наразі три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог один раз наступав на позиції наших захисників у напрямку Петропавлівки, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося одне боєзіткнення. Ворог атакував у районі населеного пункту Зарічне.

На Слов’янському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Федорівки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив. 

Сили оборони зупинили десять ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка,  та у бік Софіївки й Торського. 

На Покровському напрямку російські війська 16 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Родинське, Гришине. Наші захисники вже відбили 13 атак, три боєзіткнення наразі триває.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки противника поблизу населених пунктів Січневе, Злагода та у бік Іванівки й Нового Запоріжжя. Гаврилівка зазнала ворожого авіаудару.

На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили шість атак ворожих підрозділів у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Зеленого, Святопетрівка ще два боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку на даний час триває одне боєзіткнення в районі Приморського. Ворог завдав авіаударів по Різдвянівці та Залізничному.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна