50 боевых столкновений на фронте: ВСУ отбили 13 атак на Покровском направлении

14:56 • 1130 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 3264 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 5236 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 7944 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 8342 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 12480 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 8734 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14 • 10522 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
11:08 • 5508 просмотра
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
10:47 • 10066 просмотра
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
Популярные новости
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 31099 просмотра
В Киеве произошел взрыв в квартире, есть пострадавшийVideo14 января, 07:43 • 19176 просмотра
ГУР выявило 50 иностранных станков, работающих на российский ВПК14 января, 09:19 • 15112 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo11:32 • 15070 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo11:32 • 15070 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
12:53 • 12480 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo11:32 • 15173 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 31195 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 47129 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 60823 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 22799 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 57515 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 50302 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 55052 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 56430 просмотра
50 боевых столкновений на фронте: ВСУ отбили 13 атак на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 172 просмотра

С начала суток зафиксировано 50 боевых столкновений. Украинские защитники отбили 13 атак на Покровском направлении и 10 на Константиновском.

50 боевых столкновений на фронте: ВСУ отбили 13 атак на Покровском направлении

С начала суток на фронте зафиксировано 50 боевых столкновений, на Покровском направлении украинские защитники уже отбили 13 атак, а на Константиновском - 10, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши воины отбили одну атаку российских захватчиков, противник совершил 64 обстрела, из которых три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло семь атак врага в районе Волчанска и в направлениях населенных пунктов Графское, Волчанские Хутора, Круглое. Сейчас три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг один раз наступал на позиции наших защитников в направлении Петропавловки, получил отпор.

На Лиманском направлении сегодня произошло одно боестолкновение. Враг атаковал в районе населенного пункта Заречное.

На Славянском направлении продолжается одно боестолкновение в районе Федоровки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил. 

Силы обороны остановили десять вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Щербиновка, и в сторону Софиевки и Торского. 

На Покровском направлении российские войска 16 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Котлино, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Дорожное, Родинское, Гришино. Наши защитники уже отбили 13 атак, три боестолкновения сейчас продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки противника вблизи населенных пунктов Снежное, Злагода и в сторону Ивановки и Нового Запорожья. Гавриловка подверглась вражескому авиаудару.

На Гуляйпольском направлении наши воины отбили шесть атак вражеских подразделений в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зеленого, Святопетровки, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении в настоящее время продолжается одно боестолкновение в районе Приморского. Враг нанес авиаудары по Рождественке и Железнодорожному.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина