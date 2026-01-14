50 боевых столкновений на фронте: ВСУ отбили 13 атак на Покровском направлении
Киев • УНН
С начала суток зафиксировано 50 боевых столкновений. Украинские защитники отбили 13 атак на Покровском направлении и 10 на Константиновском.
С начала суток на фронте зафиксировано 50 боевых столкновений, на Покровском направлении украинские защитники уже отбили 13 атак, а на Константиновском - 10, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши воины отбили одну атаку российских захватчиков, противник совершил 64 обстрела, из которых три – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло семь атак врага в районе Волчанска и в направлениях населенных пунктов Графское, Волчанские Хутора, Круглое. Сейчас три боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении враг один раз наступал на позиции наших защитников в направлении Петропавловки, получил отпор.
На Лиманском направлении сегодня произошло одно боестолкновение. Враг атаковал в районе населенного пункта Заречное.
На Славянском направлении продолжается одно боестолкновение в районе Федоровки.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
Силы обороны остановили десять вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Щербиновка, и в сторону Софиевки и Торского.
На Покровском направлении российские войска 16 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Котлино, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Дорожное, Родинское, Гришино. Наши защитники уже отбили 13 атак, три боестолкновения сейчас продолжаются.
На Александровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки противника вблизи населенных пунктов Снежное, Злагода и в сторону Ивановки и Нового Запорожья. Гавриловка подверглась вражескому авиаудару.
На Гуляйпольском направлении наши воины отбили шесть атак вражеских подразделений в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зеленого, Святопетровки, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Ореховском направлении в настоящее время продолжается одно боестолкновение в районе Приморского. Враг нанес авиаудары по Рождественке и Железнодорожному.
На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.
На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.