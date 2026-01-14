Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО

9-класнику, затриманому за напад з ножем у школі на Оболоні, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після лікування його доправлять до СІЗО за підозрою у замаху на вбивство.

9-класнику, затриманому за напад з ножем на вчительку та однокласника у школі на Оболоні у Києві, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за підозрою у замаху на вбивство, після завершення лікування його доправлять до СІЗО, повідомили у Київській міській прокуратурі у середу, пише УНН. 14-річному мешканцю Київщини обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави строком на 60 днів. Наразі підозрюваний перебуває в лікарні під наглядом правоохоронців. Одразу після завершення лікування його доправлять до СІЗО - повідомили у прокуратурі. Суть справи 12 січня 2026 року зранку учень 9 класу прийшов до школи, де навчається, з рюкзаком, у якому приніс балаклаву, шолом та два ножі, завчасно підготовлені для вчинення злочину. Спочатку хлопець завдав кілька ударів ножем вчительці, а потім однокласнику. Його дії кваліфіковано як замах на життя двох людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України). Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру