Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру

Підлітку, який у Києві з ножем напав на вчительку та однокласника, повідомлено про підозру у вчиненні замаху на життя двох людей, повідомили у вівторок у Київській міській прокуратурі, пише УНН.

14-річному мешканцю Київщини повідомлено про підозру у вчиненні замаху на життя своєї 39-річної вчительки та 14-річного однокласника. Його дії кваліфіковано як замах на життя двох людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України) - повідомили у прокуратурі.

Деталі

За даними прокуратури, встановлено, що 12 січня 2026 року зранку підозрюваний – учень 9 класу, прийшов до школи, де навчається, з рюкзаком, у якому приніс балаклаву, шолом та два ножі, завчасно підготовлені для вчинення злочину.

"У приміщенні вбиральні він одягнув балаклаву та шолом й пішов до дверей класу, де вже почався урок. Там підліток почав бити ногами та руками у двері. Коли вчителька відчинила їх, хлопець почав завдавати їй удари ножем. Після цього він завдав кілька ударів своєму однокласнику, що сидів за другою партою. Поранивши вчительку та однокласника, нападник вибіг у вбиральню, зняв балаклаву та шолом й почав завдавати ножові поранення собі", - розповіли у прокуратурі.

Вчителька та однокласник нападника, як повідомляється, отримали різного ступеня тілесні ушкодження та наразі перебувають у лікарні у тяжкому стані, їм надається медична допомога.

"Сам нападник також перебуває у лікарні під наглядом правоохоронців, йому вручено повідомлення про підозру. Також готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Мотиви вчинку підлітка встановлюються", - вказали у прокуратурі.

Напад 9-класника з ножем у школі в Києві розслідують як замах на вбивство, поліція виявила листування з імовірно ворожими спецслужбами