Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру

$43.080.09
50.530.38
ukenru
12 січня, 19:13 • 17392 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 30853 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 22575 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 23822 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 37172 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 20078 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 21339 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 45045 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 40092 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 30682 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
0м/с
88%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вибухи на Харківщині: ворог атакував передмістя облцентру, в області велика кількість ворожих ударних БпЛА12 січня, 22:33 • 8562 перегляди
Трамп запровадив 25% мита для всіх країн, що торгують з Іраном12 січня, 23:04 • 4602 перегляди
Нічні вибухи у Києві: росіяни атакують столицю балістичними ракетами12 січня, 23:25 • 11745 перегляди
Удари по передмістю Харкова: кількість жертв зросла13 січня, 00:39 • 13542 перегляди
Британія не відправить війська в Україну без гарантій їхньої безпеки - головнокомандувач ЗС02:17 • 7956 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 37172 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 38695 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 45045 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 41205 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 45679 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Іран
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 35828 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 31318 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 36971 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 39005 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 95096 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Тор"

Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 90 перегляди

14-річному підлітку повідомлено про підозру у замаху на життя вчительки та однокласника в Києві. Потерпілі перебувають у лікарні в тяжкому стані, нападник також госпіталізований.

Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру

Підлітку, який у Києві з ножем напав на вчительку та однокласника, повідомлено про підозру у вчиненні замаху на життя двох людей, повідомили у вівторок у Київській міській прокуратурі, пише УНН.

14-річному мешканцю Київщини повідомлено про підозру у вчиненні замаху на життя своєї 39-річної вчительки та 14-річного однокласника. Його дії кваліфіковано як замах на життя двох людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України)

- повідомили у прокуратурі.

Деталі

За даними прокуратури, встановлено, що 12 січня 2026 року зранку підозрюваний – учень 9 класу, прийшов до школи, де навчається, з рюкзаком, у якому приніс балаклаву, шолом та два ножі, завчасно підготовлені для вчинення злочину.

"У приміщенні вбиральні він одягнув балаклаву та шолом й пішов до дверей класу, де вже почався урок. Там підліток почав бити ногами та руками у двері. Коли вчителька відчинила їх, хлопець почав завдавати їй удари ножем. Після цього він завдав кілька ударів своєму однокласнику, що сидів за другою партою. Поранивши вчительку та однокласника, нападник вибіг у вбиральню, зняв балаклаву та шолом й почав завдавати ножові поранення собі", - розповіли у прокуратурі.

Вчителька та однокласник нападника, як повідомляється, отримали різного ступеня тілесні ушкодження та наразі перебувають у лікарні у тяжкому стані, їм надається медична допомога.

"Сам нападник також перебуває у лікарні під наглядом правоохоронців, йому вручено повідомлення про підозру. Також готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Мотиви вчинку підлітка встановлюються", - вказали у прокуратурі.

Напад 9-класника з ножем у школі в Києві розслідують як замах на вбивство, поліція виявила листування з імовірно ворожими спецслужбами12.01.26, 11:43 • 6796 переглядiв

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Сутички
Київ