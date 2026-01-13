$43.260.18
12 января, 19:13
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Эксклюзивы
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы
12 января, 10:30
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
12 января, 10:11
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений
12 января, 09:47
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания
12 января, 08:21
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 1104 просмотра

14-летнему подростку сообщено о подозрении в покушении на жизнь учительницы и одноклассника в Киеве. Пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии, нападавший также госпитализирован.

Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении

Подростку, который в Киеве с ножом напал на учительницу и одноклассника, сообщено о подозрении в совершении покушения на жизнь двух человек, сообщили во вторник в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

14-летнему жителю Киевской области сообщено о подозрении в совершении покушения на жизнь своей 39-летней учительницы и 14-летнего одноклассника. Его действия квалифицированы как покушение на жизнь двух человек (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 УК Украины)

- сообщили в прокуратуре.

Детали

По данным прокуратуры, установлено, что 12 января 2026 года утром подозреваемый – ученик 9 класса, пришел в школу, где учится, с рюкзаком, в котором принес балаклаву, шлем и два ножа, заранее подготовленные для совершения преступления.

"В помещении туалета он надел балаклаву и шлем и пошел к двери класса, где уже начался урок. Там подросток начал бить ногами и руками в дверь. Когда учительница открыла их, парень начал наносить ей удары ножом. После этого он нанес несколько ударов своему однокласснику, сидевшему за второй партой. Ранив учительницу и одноклассника, нападавший выбежал в туалет, снял балаклаву и шлем и начал наносить ножевые ранения себе", - рассказали в прокуратуре.

Учительница и одноклассник нападавшего, как сообщается, получили различной степени телесные повреждения и сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии, им оказывается медицинская помощь.

"Сам нападавший также находится в больнице под наблюдением правоохранителей, ему вручено сообщение о подозрении. Также готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Мотивы поступка подростка устанавливаются", - указали в прокуратуре.

Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве расследуют как покушение на убийство, полиция обнаружила переписку с предположительно враждебными спецслужбами12.01.26, 11:43 • 6852 просмотра

Юлия Шрамко

