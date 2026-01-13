Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении

Подростку, который в Киеве с ножом напал на учительницу и одноклассника, сообщено о подозрении в совершении покушения на жизнь двух человек, сообщили во вторник в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

14-летнему жителю Киевской области сообщено о подозрении в совершении покушения на жизнь своей 39-летней учительницы и 14-летнего одноклассника. Его действия квалифицированы как покушение на жизнь двух человек (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 УК Украины) - сообщили в прокуратуре.

Детали

По данным прокуратуры, установлено, что 12 января 2026 года утром подозреваемый – ученик 9 класса, пришел в школу, где учится, с рюкзаком, в котором принес балаклаву, шлем и два ножа, заранее подготовленные для совершения преступления.

"В помещении туалета он надел балаклаву и шлем и пошел к двери класса, где уже начался урок. Там подросток начал бить ногами и руками в дверь. Когда учительница открыла их, парень начал наносить ей удары ножом. После этого он нанес несколько ударов своему однокласснику, сидевшему за второй партой. Ранив учительницу и одноклассника, нападавший выбежал в туалет, снял балаклаву и шлем и начал наносить ножевые ранения себе", - рассказали в прокуратуре.

Учительница и одноклассник нападавшего, как сообщается, получили различной степени телесные повреждения и сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии, им оказывается медицинская помощь.

"Сам нападавший также находится в больнице под наблюдением правоохранителей, ему вручено сообщение о подозрении. Также готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Мотивы поступка подростка устанавливаются", - указали в прокуратуре.

