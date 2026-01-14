$43.180.08
14:56
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
11:08
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
10:47
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО

Киев • УНН

 14:56

9-класснику, задержанному за нападение с ножом в школе на Оболони, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. После лечения его доставят в СИЗО по подозрению в покушении на убийство.

Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО

9-класснику, задержанному за нападение с ножом на учительницу и одноклассника в школе на Оболони в Киеве, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в покушении на убийство, после завершения лечения его доставят в СИЗО, сообщили в Киевской городской прокуратуре в среду, пишет УНН.

14-летнему жителю Киевской области избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога сроком на 60 дней. Сейчас подозреваемый находится в больнице под наблюдением правоохранителей. Сразу после завершения лечения его доставят в СИЗО

- сообщили в прокуратуре.

Суть дела

12 января 2026 года утром ученик 9 класса пришел в школу, где учится, с рюкзаком, в котором принес балаклаву, шлем и два ножа, заранее подготовленные для совершения преступления. Сначала парень нанес несколько ударов ножом учительнице, а затем однокласснику.

Его действия квалифицированы как покушение на жизнь двух людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 УК Украины).

Юлия Шрамко

