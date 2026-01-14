Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Киев • УНН
9-класснику, задержанному за нападение с ножом в школе на Оболони, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. После лечения его доставят в СИЗО по подозрению в покушении на убийство.
9-класснику, задержанному за нападение с ножом на учительницу и одноклассника в школе на Оболони в Киеве, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в покушении на убийство, после завершения лечения его доставят в СИЗО, сообщили в Киевской городской прокуратуре в среду, пишет УНН.
14-летнему жителю Киевской области избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога сроком на 60 дней. Сейчас подозреваемый находится в больнице под наблюдением правоохранителей. Сразу после завершения лечения его доставят в СИЗО
Суть дела
12 января 2026 года утром ученик 9 класса пришел в школу, где учится, с рюкзаком, в котором принес балаклаву, шлем и два ножа, заранее подготовленные для совершения преступления. Сначала парень нанес несколько ударов ножом учительнице, а затем однокласснику.
Его действия квалифицированы как покушение на жизнь двух людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 УК Украины).
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении13.01.26, 09:21 • 33057 просмотров