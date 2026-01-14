$43.180.08
Ексклюзив
14:35
У Міноборони пояснили, які види грошового забезпечення передбачені для військовослужбовців

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Міністерство оборони України детально роз'яснило структуру грошового забезпечення військовослужбовців, що включає основні, додаткові та бойові виплати. Також передбачені одноразові та соціальні виплати для підтримки особового складу.

У Міноборони пояснили, які види грошового забезпечення передбачені для військовослужбовців

Міністерство оборони роз’яснило структуру грошового забезпечення військовослужбовців, пояснивши, з яких складових складаються основні, додаткові та бойові виплати, а також які одноразові й соціальні виплати держава передбачила для підтримки особового складу, передає УНН.

Гідна оплата служби – це основа мотивації та визнання державою внеску кожного військового у боротьбу за незалежність країни. Міністерство оборони роз'яснює, з чого складається щомісячна виплата та як нараховуються "бойові" виплати

- йдеться у повідомленні.

Структура грошового забезпечення

Грошове забезпечення військовослужбовців є гарантованою державою системою виплат, що встановлюється відповідно до законодавства та залежить від посади, військового звання, тривалості служби, умов її проходження та виконуваних завдань. Його структура і розміри визначаються з урахуванням особливого характеру військової служби. Грошове забезпечення військовослужбовців складається основних і додаткових виплат.

Основні виплати

Це фундамент щомісячної виплати, який отримує військовослужбовець незалежно від виконання специфічних бойових завдань:

  • Посадовий оклад: залежить від штатної посади, яку обіймає військовий.
    • Оклад за військовим званням: фіксована сума за присвоєне звання (солдат, сержант, офіцер тощо).
      • Надбавка за вислугу років: відсоткова надбавка, що зростає разом зі стажем служби (від 5% до 50% від суми посадового окладу, окладу за військовим званням та інших надбавок).

        Додаткові стимулюючі та компенсаційні виплати

        Ці виплати залежать від специфіки служби, кваліфікації та умов праці:

        • Надбавка за особливості проходження служби: одна з ключових складових, розмір якої складає не менше 65% від посадового окладу, окладу за званням та надбавки за вислугу.
          • Надбавка за службу в умовах режимних обмежень: допуск до державної таємниці.
            • Надбавка за кваліфікацію: класність.
              • Премія: щомісячна виплата, яка залежить від особистого внеску військового у загальні результати служби та дотримання дисципліни.

                Міноборони у 2025 році повністю виконало заявку війська на наземні роботизовані комплекси06.01.26, 10:31 • 5706 переглядiв

                Винагорода за участь у бойових діях

                Це окремий вид додаткової винагороди, запроваджений на час дії воєнного стану (згідно з постановою Уряду від 28 лютого 2022 року № 168). Вона не входить до структури основного забезпечення, а нараховується за фактом виконання завдань.

                Основні види бойових виплат:

                • 100 000 грн – виплачується військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях на лінії зіткнення, виконують завдання з вогневого ураження противника або здійснюють польоти/морякам у районах ведення бойових дій. Нараховується пропорційно дням виконання завдань.
                  • 50 000 грн – виплачується керівному складу (управління військами), що виконує завдання у складі органів військового управління, штабів, які здійснюють оперативне управління підрозділами на лінії зіткнення.
                    • 30 000 грн – виплачується військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами (розпорядженнями) у розрахунку на місяць (пропорційно часу виконання), навіть якщо вони не перебувають безпосередньо на «нулі», але діють у межах визначених районів ведення бойових дій або виконують завдання з ППО/забезпечення.

                      Важливо: Також діє виплата у розмірі 70 000 грн – одноразова винагорода за кожні сумарно обчислені 30 днів (місяць) виконання бойових завдань безпосередньо на лінії зіткнення (на "нулі") або на території противника.

                      Одноразові виплати та соціальні гарантії

                      Державою також передбачена низка виплат для підтримки військового у різних життєвих ситуаціях:

                      • Одноразова грошова допомога при укладанні першого контракту: виплачується одноразово після набрання чинності першого контракту:

                        - рядовий склад: 26 624 грн (8 прожиткових мінімумів);

                        - сержантський склад: 29 952 грн (9 прожиткових мінімумів);

                        - офіцерський склад: 33 280 грн (10 прожиткових мінімумів).

                        • Грошова допомога для оздоровлення: («оздоровчі») виплачується раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення.
                          • Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань: може виплачуватися раз на рік за рапортом військовослужбовця (за наявності відповідного фонду).

                            Грошове забезпечення захисника – це не "пільга", а вияв державної відповідальності та поваги до тих, хто ризикує життям заради України. Належне матеріальне забезпечення особового складу є необхідною умовою підтримання боєздатності війська.

                            Міноборони запускає IT-вертикаль: у ЗСУ з'являться фахівці з цифрової трансформації09.01.26, 20:30 • 3352 перегляди

                            Ольга Розгон

                            СуспільствоПолітика
                            Державний бюджет
                            Кабінет Міністрів України
                            Мобілізація
                            Воєнний стан
                            Війна в Україні
                            Україна