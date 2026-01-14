В Минобороны объяснили, какие виды денежного довольствия предусмотрены для военнослужащих
Министерство обороны Украины подробно разъяснило структуру денежного довольствия военнослужащих, включающую основные, дополнительные и боевые выплаты. Также предусмотрены единовременные и социальные выплаты для поддержки личного состава.
Достойная оплата службы – это основа мотивации и признания государством вклада каждого военного в борьбу за независимость страны. Министерство обороны разъясняет, из чего состоит ежемесячная выплата и как начисляются "боевые" выплаты
Структура денежного обеспечения
Денежное обеспечение военнослужащих является гарантированной государством системой выплат, устанавливаемой в соответствии с законодательством и зависящей от должности, воинского звания, продолжительности службы, условий ее прохождения и выполняемых задач. Его структура и размеры определяются с учетом особого характера военной службы. Денежное обеспечение военнослужащих состоит из основных и дополнительных выплат.
Основные выплаты
Это фундамент ежемесячной выплаты, которую получает военнослужащий независимо от выполнения специфических боевых задач:
- Должностной оклад: зависит от штатной должности, которую занимает военный.
- Оклад по воинскому званию: фиксированная сумма за присвоенное звание (солдат, сержант, офицер и т.д.).
- Надбавка за выслугу лет: процентная надбавка, которая растет вместе со стажем службы (от 5% до 50% от суммы должностного оклада, оклада по воинскому званию и других надбавок).
Дополнительные стимулирующие и компенсационные выплаты
Эти выплаты зависят от специфики службы, квалификации и условий труда:
- Надбавка за особенности прохождения службы: одна из ключевых составляющих, размер которой составляет не менее 65% от должностного оклада, оклада по званию и надбавки за выслугу.
- Надбавка за службу в условиях режимных ограничений: допуск к государственной тайне.
- Надбавка за квалификацию: классность.
- Премия: ежемесячная выплата, которая зависит от личного вклада военного в общие результаты службы и соблюдения дисциплины.
Вознаграждение за участие в боевых действиях
Это отдельный вид дополнительного вознаграждения, введенный на время действия военного положения (согласно постановлению Правительства от 28 февраля 2022 года № 168). Оно не входит в структуру основного обеспечения, а начисляется по факту выполнения задач.
Основные виды боевых выплат:
- 100 000 грн – выплачивается военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях на линии соприкосновения, выполняют задачи по огневому поражению противника или совершают полеты/морякам в районах ведения боевых действий. Начисляется пропорционально дням выполнения задач.
- 50 000 грн – выплачивается руководящему составу (управление войсками), выполняющему задачи в составе органов военного управления, штабов, осуществляющих оперативное управление подразделениями на линии соприкосновения.
- 30 000 грн – выплачивается военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задачи согласно боевым приказам (распоряжениям) в расчете на месяц (пропорционально времени выполнения), даже если они не находятся непосредственно на «нуле», но действуют в пределах определенных районов ведения боевых действий или выполняют задачи по ПВО/обеспечению.
Важно: Также действует выплата в размере 70 000 грн – единовременное вознаграждение за каждые суммарно исчисленные 30 дней (месяц) выполнения боевых задач непосредственно на линии соприкосновения (на "нуле") или на территории противника.
Единовременные выплаты и социальные гарантии
Государством также предусмотрен ряд выплат для поддержки военного в различных жизненных ситуациях:
- Единовременная денежная помощь при заключении первого контракта: выплачивается единовременно после вступления в силу первого контракта:
- рядовой состав: 26 624 грн (8 прожиточных минимумов);
- сержантский состав: 29 952 грн (9 прожиточных минимумов);
- офицерский состав: 33 280 грн (10 прожиточных минимумов).
- Денежная помощь для оздоровления: («оздоровительные») выплачивается раз в год в размере месячного денежного обеспечения.
- Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов: может выплачиваться раз в год по рапорту военнослужащего (при наличии соответствующего фонда).
Денежное обеспечение защитника – это не "льгота", а проявление государственной ответственности и уважения к тем, кто рискует жизнью ради Украины. Надлежащее материальное обеспечение личного состава является необходимым условием поддержания боеспособности войска.
