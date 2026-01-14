$43.180.08
В Минобороны объяснили, какие виды денежного довольствия предусмотрены для военнослужащих

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Министерство обороны Украины подробно разъяснило структуру денежного довольствия военнослужащих, включающую основные, дополнительные и боевые выплаты. Также предусмотрены единовременные и социальные выплаты для поддержки личного состава.

В Минобороны объяснили, какие виды денежного довольствия предусмотрены для военнослужащих

Министерство обороны разъяснило структуру денежного обеспечения военнослужащих, объяснив, из каких составляющих состоят основные, дополнительные и боевые выплаты, а также какие единовременные и социальные выплаты государство предусмотрело для поддержки личного состава, передает УНН.

Достойная оплата службы – это основа мотивации и признания государством вклада каждого военного в борьбу за независимость страны. Министерство обороны разъясняет, из чего состоит ежемесячная выплата и как начисляются "боевые" выплаты

- говорится в сообщении.

Структура денежного обеспечения

Денежное обеспечение военнослужащих является гарантированной государством системой выплат, устанавливаемой в соответствии с законодательством и зависящей от должности, воинского звания, продолжительности службы, условий ее прохождения и выполняемых задач. Его структура и размеры определяются с учетом особого характера военной службы. Денежное обеспечение военнослужащих состоит из основных и дополнительных выплат.

Основные выплаты

Это фундамент ежемесячной выплаты, которую получает военнослужащий независимо от выполнения специфических боевых задач:

  • Должностной оклад: зависит от штатной должности, которую занимает военный.
    • Оклад по воинскому званию: фиксированная сумма за присвоенное звание (солдат, сержант, офицер и т.д.).
      • Надбавка за выслугу лет: процентная надбавка, которая растет вместе со стажем службы (от 5% до 50% от суммы должностного оклада, оклада по воинскому званию и других надбавок).

        Дополнительные стимулирующие и компенсационные выплаты

        Эти выплаты зависят от специфики службы, квалификации и условий труда:

        • Надбавка за особенности прохождения службы: одна из ключевых составляющих, размер которой составляет не менее 65% от должностного оклада, оклада по званию и надбавки за выслугу.
          • Надбавка за службу в условиях режимных ограничений: допуск к государственной тайне.
            • Надбавка за квалификацию: классность.
              • Премия: ежемесячная выплата, которая зависит от личного вклада военного в общие результаты службы и соблюдения дисциплины.

                Вознаграждение за участие в боевых действиях

                Вознаграждение за участие в боевых действиях

                Это отдельный вид дополнительного вознаграждения, введенный на время действия военного положения (согласно постановлению Правительства от 28 февраля 2022 года № 168). Оно не входит в структуру основного обеспечения, а начисляется по факту выполнения задач.

                Основные виды боевых выплат:

                • 100 000 грн – выплачивается военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях на линии соприкосновения, выполняют задачи по огневому поражению противника или совершают полеты/морякам в районах ведения боевых действий. Начисляется пропорционально дням выполнения задач.
                  • 50 000 грн – выплачивается руководящему составу (управление войсками), выполняющему задачи в составе органов военного управления, штабов, осуществляющих оперативное управление подразделениями на линии соприкосновения.
                    • 30 000 грн – выплачивается военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задачи согласно боевым приказам (распоряжениям) в расчете на месяц (пропорционально времени выполнения), даже если они не находятся непосредственно на «нуле», но действуют в пределах определенных районов ведения боевых действий или выполняют задачи по ПВО/обеспечению.

                      Важно: Также действует выплата в размере 70 000 грн – единовременное вознаграждение за каждые суммарно исчисленные 30 дней (месяц) выполнения боевых задач непосредственно на линии соприкосновения (на "нуле") или на территории противника.

                      Единовременные выплаты и социальные гарантии

                      Государством также предусмотрен ряд выплат для поддержки военного в различных жизненных ситуациях:

                      • Единовременная денежная помощь при заключении первого контракта: выплачивается единовременно после вступления в силу первого контракта:

                        - рядовой состав: 26 624 грн (8 прожиточных минимумов);

                        - сержантский состав: 29 952 грн (9 прожиточных минимумов);

                        - офицерский состав: 33 280 грн (10 прожиточных минимумов).

                        • Денежная помощь для оздоровления: («оздоровительные») выплачивается раз в год в размере месячного денежного обеспечения.
                          • Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов: может выплачиваться раз в год по рапорту военнослужащего (при наличии соответствующего фонда).

                            Денежное обеспечение защитника – это не "льгота", а проявление государственной ответственности и уважения к тем, кто рискует жизнью ради Украины. Надлежащее материальное обеспечение личного состава является необходимым условием поддержания боеспособности войска.

                            Минобороны запускает IT-вертикаль: в ВСУ появятся специалисты по цифровой трансформации09.01.26, 20:30 • 3352 просмотра

                            Ольга Розгон

