На Закарпатті у стоматологічній лікарні померла 12-річна дівчинка: розпочато розслідування
Київ • УНН
На Закарпатті розслідують смерть 12-річної дівчинки, яку госпіталізували з приватної стоматологічної клініки Ужгорода. Дитина перебувала в реанімації 9 днів, але померла.
Правоохоронці на Закарпатті розслідують смерть 12-річної дівчинки, яку госпіталізували зі стоматологічної клініки у важкому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Закарпатській області.
Деталі
За даними правоохоронних органів, 5 січня дівчинку забрала "швидка допомога" до лікарні з приватної стоматологічної клініки Ужгорода у непритомному стані.
Впродовж 9 днів дитина перебувала у реанімаційному відділенні. Але врятувати її не вдалось, попри зусилля лікарів.
У поліції це кваліфікували за наступними частинами Кримінального кодексу України:
- ч.1 і ч.2 ст.115 (Умисне вбивство малолітньої дитини);
- ч.2 ст.140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником).
Санкція статей передбачає позбавлення волі від трьох до п'ятнадцяти років.
