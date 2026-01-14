$43.180.08
Ексклюзив
14:35 • 1352 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 2890 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 5824 перегляди
Рада призначила Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 6410 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 11011 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 7658 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 10037 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
11:08 • 5172 перегляди
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
10:47 • 9698 перегляди
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Ексклюзив
10:05 • 10874 перегляди
Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора
На Закарпатті у стоматологічній лікарні померла 12-річна дівчинка: розпочато розслідування

Київ • УНН

 • 66 перегляди

На Закарпатті розслідують смерть 12-річної дівчинки, яку госпіталізували з приватної стоматологічної клініки Ужгорода. Дитина перебувала в реанімації 9 днів, але померла.

На Закарпатті у стоматологічній лікарні померла 12-річна дівчинка: розпочато розслідування
Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Правоохоронці на Закарпатті розслідують смерть 12-річної дівчинки, яку госпіталізували зі стоматологічної клініки у важкому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Закарпатській області.

Деталі

За даними правоохоронних органів, 5 січня дівчинку забрала "швидка допомога" до лікарні з приватної стоматологічної клініки Ужгорода у непритомному стані.

Впродовж 9 днів дитина перебувала у реанімаційному відділенні. Але врятувати її не вдалось, попри зусилля лікарів.

У поліції це кваліфікували за наступними частинами Кримінального кодексу України:

  • ч.1 і ч.2 ст.115 (Умисне вбивство малолітньої дитини);
    • ч.2 ст.140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником).

      Санкція статей передбачає позбавлення волі від трьох до п'ятнадцяти років.

      Нагадаємо

      Раніше УНН повідомляв, що на Одещині чоловік за кермом "Nissan" збив жінку із дворічною донькою на нерегульованому пішохідному переході. Постраждалих доставили до лікарні.

      Євген Устименко

      СуспільствоЗдоров'яКримінал та НП
      Дорожньо-транспортна пригода
      Одеська область
      Закарпатська область
      Україна
      Ужгород