На Закарпатье в стоматологической больнице умерла 12-летняя девочка: начато расследование
Киев • УНН
На Закарпатье расследуют смерть 12-летней девочки, которую госпитализировали из частной стоматологической клиники Ужгорода. Ребенок находился в реанимации 9 дней, но умер.
Правоохранители Закарпатья расследуют смерть 12-летней девочки, которую госпитализировали из стоматологической клиники в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Закарпатской области.
Детали
По данным правоохранительных органов, 5 января девочку забрала "скорая помощь" в больницу из частной стоматологической клиники Ужгорода в бессознательном состоянии.
В течение 9 дней ребенок находился в реанимационном отделении. Но спасти ее не удалось, несмотря на усилия врачей.
В полиции это квалифицировали по следующим частям Уголовного кодекса Украины:
- ч.1 и ч.2 ст.115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка);
- ч.2 ст.140 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).
Санкция статей предусматривает лишение свободы от трех до пятнадцати лет.
