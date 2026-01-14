$43.180.08
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 3450 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 5390 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 8098 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 8482 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 12564 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 8794 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14 • 10535 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
11:08 • 5518 просмотра
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
10:47 • 10072 просмотра
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
На Закарпатье в стоматологической больнице умерла 12-летняя девочка: начато расследование

Киев • УНН

 • 702 просмотра

На Закарпатье расследуют смерть 12-летней девочки, которую госпитализировали из частной стоматологической клиники Ужгорода. Ребенок находился в реанимации 9 дней, но умер.

На Закарпатье в стоматологической больнице умерла 12-летняя девочка: начато расследование
Фото: Закарпатская областная прокуратура

Правоохранители Закарпатья расследуют смерть 12-летней девочки, которую госпитализировали из стоматологической клиники в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Закарпатской области.

Детали

По данным правоохранительных органов, 5 января девочку забрала "скорая помощь" в больницу из частной стоматологической клиники Ужгорода в бессознательном состоянии.

В течение 9 дней ребенок находился в реанимационном отделении. Но спасти ее не удалось, несмотря на усилия врачей.

В полиции это квалифицировали по следующим частям Уголовного кодекса Украины:

  • ч.1 и ч.2 ст.115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка);
    • ч.2 ст.140 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).

      Санкция статей предусматривает лишение свободы от трех до пятнадцати лет.

      Напомним

      Ранее УНН сообщал, что в Одесской области мужчина за рулем "Nissan" сбил женщину с двухлетней дочерью на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавших доставили в больницу.

      Евгений Устименко

