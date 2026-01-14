$43.180.08
Ексклюзив
14:35 • 1656 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 3260 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 6240 перегляди
Рада призначила Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 6816 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 11352 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 7940 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 10168 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
11:08 • 5268 перегляди
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
10:47 • 9786 перегляди
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Ексклюзив
10:05 • 10910 перегляди
Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора
кремль посилює репресії проти корінних народів - розвідка

Київ • УНН

 • 6 перегляди

кремль посилює тиск на корінні народи росії, поєднуючи репресії, контроль над міжнародним дискурсом та непропорційне залучення до війни. У грудні 2025 року затримано 17 представників корінних народів, які відстоювали права своїх громад.

кремль посилює репресії проти корінних народів - розвідка

кремль послідовно посилює тиск на малі корінні народи росії, поєднуючи репресії, контроль над міжнародним дискурсом і непропорційне залучення до війни проти України. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

У грудні 2025 року російські силові структури затримали щонайменше 17 представників корінних народів з Алтаю, Сахі (Якутії), Томської, Мурманської та Кемеровської областей і Красноярського краю

- повідомляє розвідка.

Йдеться про активістів, які роками відстоювали права своїх громад і порушували тему екологічної деградації та занепаду традиційних промислів.

Раніше вони виступали на форумах ООН, попереджаючи, що їхні народи опинилися на межі зникнення.

Ці заяви різко суперечать офіційній позиції Москви про те, що Росія є "багатонаціональною державою, де збережено мови, культури і традиції понад 190 народів".

Для формування контрольованої картинки на міжнародній арені кремль перетворив Асоціацію корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру і Далекого Сходу РФ на повністю лояльну структуру. Її представники просувають тільки узгоджену з владою позицію, одночасно відкрито підтримуючи війну проти України.

Санкції ламають нафтовий сектор рф: видобуток у грудні впав до мінімуму за півтора року - розвідка12.01.26, 16:09 • 4396 переглядiв

При цьому 172 правозахисні організації, що входять до руху "Форум вільних держав пострадянського простору", заявляють про системні порушення прав корінних народів. У Росії цей рух оголошено "терористичним" і заборонено.

Паралельно триває і фізичне винищення малих народів через війну. Так, у Хабаровському краї під час мобілізації на кожні 10 тисяч жителів було призвано 34 етнічних росіян і 95 представників корінних народів, що свідчить про їхнє цілеспрямоване використання як "гарматного м'яса".

"Під гаслами багатонаціональності кремль фактично позбавляє корінні народи права на існування - і культурно, і фізично", - зазаначають правозахисники.

Виживання без підтримки і без перспектив: у розвідці заявили, що регіони рф охопила фінансова криза11.01.26, 14:15 • 111984 перегляди

Ольга Розгон

