кремль усиливает репрессии против коренных народов - разведка

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
14:35 • 1768 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 3488 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 6430 просмотра
Рада назначила Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 7000 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 11491 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 8058 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14 • 10221 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
11:08 • 5306 просмотра
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
10:47 • 9818 просмотра
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
Эксклюзив
10:05 • 10928 просмотра
Правоохранители расследуют 10 уголовных дел, в которых фигурирует скандальная клиника Odrex - Офис Генпрокурора
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1м/с
80%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На фронте за сутки произошло 141 боевое столкновение, уничтожено много техники и военных врага - ГенштабPhoto14 января, 06:53 • 12928 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 29933 просмотра
В Киеве произошел взрыв в квартире, есть пострадавшийVideo14 января, 07:43 • 18506 просмотра
ГУР выявило 50 иностранных станков, работающих на российский ВПК09:19 • 14434 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo11:32 • 13910 просмотра
публикации
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
12:53 • 11493 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo11:32 • 14013 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 30032 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 46413 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 60255 просмотра
Актуальные люди
Юлия Тимошенко
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Запорожье
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 22502 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 57221 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 50048 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 54803 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 56192 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Signal

кремль усиливает репрессии против коренных народов - разведка

Киев • УНН

 • 56 просмотра

кремль усиливает давление на коренные народы россии, сочетая репрессии, контроль над международным дискурсом и непропорциональное вовлечение в войну. В декабре 2025 года задержаны 17 представителей коренных народов, отстаивавших права своих общин.

кремль усиливает репрессии против коренных народов - разведка

Кремль последовательно усиливает давление на малые коренные народы России, сочетая репрессии, контроль над международным дискурсом и непропорциональное вовлечение в войну против Украины. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

В декабре 2025 года российские силовые структуры задержали по меньшей мере 17 представителей коренных народов из Алтая, Сахи (Якутии), Томской, Мурманской и Кемеровской областей и Красноярского края.

- сообщает разведка.

Речь идет об активистах, которые годами отстаивали права своих общин и поднимали тему экологической деградации и упадка традиционных промыслов.

Ранее они выступали на форумах ООН, предупреждая, что их народы оказались на грани исчезновения.

Эти заявления резко противоречат официальной позиции Москвы о том, что Россия является "многонациональным государством, где сохранены языки, культуры и традиции более 190 народов".

Для формирования контролируемой картинки на международной арене кремль превратил Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в полностью лояльную структуру. Ее представители продвигают только согласованную с властями позицию, одновременно открыто поддерживая войну против Украины.

Санкции ломают нефтяной сектор рф: добыча в декабре упала до минимума за полтора года - разведка12.01.26, 16:09 • 4396 просмотров

При этом 172 правозащитные организации, входящие в движение "Форум свободных государств постсоветского пространства", заявляют о системных нарушениях прав коренных народов. В России это движение объявлено "террористическим" и запрещено.

Параллельно продолжается и физическое истребление малых народов из-за войны. Так, в Хабаровском крае во время мобилизации на каждые 10 тысяч жителей было призвано 34 этнических русских и 95 представителей коренных народов, что свидетельствует об их целенаправленном использовании в качестве "пушечного мяса".

"Под лозунгами многонациональности кремль фактически лишает коренные народы права на существование - и культурно, и физически", - отмечают правозащитники.

Выживание без поддержки и без перспектив: в разведке заявили, что регионы РФ охватил финансовый кризис11.01.26, 14:15 • 111984 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
российская пропаганда
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Организация Объединенных Наций
Украина