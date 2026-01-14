кремль усиливает репрессии против коренных народов - разведка
Киев • УНН
кремль усиливает давление на коренные народы россии, сочетая репрессии, контроль над международным дискурсом и непропорциональное вовлечение в войну. В декабре 2025 года задержаны 17 представителей коренных народов, отстаивавших права своих общин.
Кремль последовательно усиливает давление на малые коренные народы России, сочетая репрессии, контроль над международным дискурсом и непропорциональное вовлечение в войну против Украины. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.
В декабре 2025 года российские силовые структуры задержали по меньшей мере 17 представителей коренных народов из Алтая, Сахи (Якутии), Томской, Мурманской и Кемеровской областей и Красноярского края.
Речь идет об активистах, которые годами отстаивали права своих общин и поднимали тему экологической деградации и упадка традиционных промыслов.
Ранее они выступали на форумах ООН, предупреждая, что их народы оказались на грани исчезновения.
Эти заявления резко противоречат официальной позиции Москвы о том, что Россия является "многонациональным государством, где сохранены языки, культуры и традиции более 190 народов".
Для формирования контролируемой картинки на международной арене кремль превратил Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в полностью лояльную структуру. Ее представители продвигают только согласованную с властями позицию, одновременно открыто поддерживая войну против Украины.
Санкции ломают нефтяной сектор рф: добыча в декабре упала до минимума за полтора года - разведка12.01.26, 16:09 • 4396 просмотров
При этом 172 правозащитные организации, входящие в движение "Форум свободных государств постсоветского пространства", заявляют о системных нарушениях прав коренных народов. В России это движение объявлено "террористическим" и запрещено.
Параллельно продолжается и физическое истребление малых народов из-за войны. Так, в Хабаровском крае во время мобилизации на каждые 10 тысяч жителей было призвано 34 этнических русских и 95 представителей коренных народов, что свидетельствует об их целенаправленном использовании в качестве "пушечного мяса".
"Под лозунгами многонациональности кремль фактически лишает коренные народы права на существование - и культурно, и физически", - отмечают правозащитники.
Выживание без поддержки и без перспектив: в разведке заявили, что регионы РФ охватил финансовый кризис11.01.26, 14:15 • 111984 просмотра