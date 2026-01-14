$43.180.08
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
10:47 • 3446 перегляди
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Ексклюзив
10:05 • 6836 перегляди
Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора
09:09 • 10719 перегляди
Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали записVideo
08:52 • 11466 перегляди
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg
06:55 • 13591 перегляди
Сенатори США запропонували закон для заборони військовим окупувати території НАТО
13 січня, 19:36 • 40792 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 37906 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 33923 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 34919 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Влада має реальний механізм стягнення $300 млрд активів рф, але ігнорує його - Кулик

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Влада має реальний механізм стягнення $300 млрд активів рф, але ігнорує його, - Кулик.

Влада має реальний механізм стягнення $300 млрд активів рф, але ігнорує його - Кулик

Україна має можливість вже зараз розпочати процес отримання до $300 млрд заморожених російських активів (з яких $210 млрд перебувають у ЄС), використовуючи наявний судовий прецедент. Проте держава фактично не використовує цей механізм, покладаючись на менш ефективні шляхи. Про це у своїй колонці на "Цензор.НЕТ" пише політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, пише УНН.

На думку експерта, поки влада робить ставку на створення реєстрів збитків та очікує репарацій після завершення війни, існує швидший юридичний шлях. У травні 2024 року Печерський районний суд міста Києва задовільнив позов про стягнення з рф 12,19 млрд доларів на користь приватної особи.

Кулик наголошує на унікальності цього рішення: суд кваліфікував дії рф не як "військові злочини" (на які поширюється суверенний імунітет), а як економічний злочин у банківському секторі. Це рішення створило необхідний "юридичний титул" - легальну вимогу про стягнення, на відсутності якої часто спекулюють країни ЄС, зокрема Бельгія.

Політолог деталізує, що в основі справи лежить не відшкодування воєнних збитків, а факт розкрадання коштів українського банку та доведення його до банкрутства злочинним угрупованням під управлінням рф. Суд встановив, що це було частиною підготовки до повномасштабної агресії. Саме кваліфікація дій як цивільно-правового делікту, пов’язаного з відмиванням коштів, дозволила українській Феміді законно не застосовувати державний імунітет росії.

Автор також звертає увагу на те, що європейські суди наразі зволікають із розглядом подібних справ, очікуючи політичних сигналів від своїх урядів. Кулик підкреслює: повернення заяв без розгляду або бездіяльність судів ЄС є прямим порушенням статей 6 та 13 Європейської конвенції з прав людини, що дає Україні додаткові важелі тиску.

"Влада має на дипломатичному рівні нагадати ЄС про підписану Гаазьку конвенцію про взаємне визнання рішень судів. Ігнорування цих документів є побічною допомогою агресору", - зазначає політолог.

Кулик також застерігає, що кредитні програми від ЄС можуть стати пасткою. На його переконання, отримання кредитів замість прямої конфіскації позбавить Україну права на доходи від заморожених активів, оскільки вони підуть на погашення відсотків за новими боргами.

"Це можливість для влади не просити допомогу, а вимагати виконання взятих Європою зобовʼязань", - резюмував експерт.

Лілія Подоляк

Політика
Санкції
Цивільний кодекс України
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Бюро економічної безпеки України
Європейський Союз
Бельгія
Україна
Київ