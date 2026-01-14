Власти имеют реальный механизм взыскания $300 млрд активов рф, но игнорируют его, - Кулик.

Украина имеет возможность уже сейчас начать процесс получения до $300 млрд замороженных российских активов (из которых $210 млрд находятся в ЕС), используя существующий судебный прецедент. Однако государство фактически не использует этот механизм, полагаясь на менее эффективные пути. Об этом в своей колонке на "Цензор.НЕТ" пишет политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, пишет УНН.

По мнению эксперта, пока власти делают ставку на создание реестров убытков и ожидают репараций после завершения войны, существует более быстрый юридический путь. В мае 2024 года Печерский районный суд города Киева удовлетворил иск о взыскании с рф 12,19 млрд долларов в пользу частного лица.

Кулик подчеркивает уникальность этого решения: суд квалифицировал действия рф не как "военные преступления" (на которые распространяется суверенный иммунитет), а как экономическое преступление в банковском секторе. Это решение создало необходимый "юридический титул" - легальное требование о взыскании, на отсутствии которого часто спекулируют страны ЕС, в частности Бельгия.

Политолог детализирует, что в основе дела лежит не возмещение военных убытков, а факт хищения средств украинского банка и доведение его до банкротства преступной группировкой под управлением рф. Суд установил, что это было частью подготовки к полномасштабной агрессии. Именно квалификация действий как гражданско-правового деликта, связанного с отмыванием средств, позволила украинской Фемиде законно не применять государственный иммунитет россии.

Автор также обращает внимание на то, что европейские суды сейчас медлят с рассмотрением подобных дел, ожидая политических сигналов от своих правительств. Кулик подчеркивает: возврат заявлений без рассмотрения или бездействие судов ЕС является прямым нарушением статей 6 и 13 Европейской конвенции по правам человека, что дает Украине дополнительные рычаги давления.

"Власть должна на дипломатическом уровне напомнить ЕС о подписанной Гаагской конвенции о взаимном признании решений судов. Игнорирование этих документов является побочной помощью агрессору", - отмечает политолог.

Кулик также предостерегает, что кредитные программы от ЕС могут стать ловушкой. По его убеждению, получение кредитов вместо прямой конфискации лишит Украину права на доходы от замороженных активов, поскольку они пойдут на погашение процентов по новым долгам.

"Это возможность для власти не просить помощь, а требовать выполнения взятых Европой обязательств", - резюмировал эксперт.